MLB／棒球場上也有擒抱 道奇投手氣到把人推倒在地

道奇隊今天打到延長10局，靠史密斯（Will Smith）的再見安打以4：3擊敗小熊隊，先發投手安德森（Tyler Anderson）繳出7局失3分無關勝敗，第6局在本壘攻防戰中，面對呈擒抱姿的哈普（Ian Happ），狠狠推了一把，成為此役瘋傳畫面。

爭議畫面發生在6局上，哈普的二壘打才剛幫小熊打回2分、取得3：0領先，他靠高飛犧牲打來到三壘後，鈴木誠也打成投手方向，安德森接球傳本壘，哈普形成壘間夾殺。

就在安德森補位本壘接球後，哈普彎低了身軀，以擒抱姿衝向安德森，而安德森也不是好惹的，往他的背部狠狠推了一把，哈普被撂倒在地後，安德森的眼神依然充滿殺氣。

Several looks at Ian Happ trying to run through Tyler Anderson, who gave him a little shove at the end pic.twitter.com/SAwYgvrVK0 — Jack Harris (@Jack_A_Harris) 2022年7月9日

安德森賽後談到這記play，他表示，「感覺他應該覺得自己出局了，我不知道他是不是故意的，但他低下他的頭和肩膀，完全不在我的預期之內，但我能理解，我尊敬打球很拚的人。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對此沒有太大意見，「那個當下，他被哈普擒抱，我知道對方是想壓低身體、閃過觸殺，但我也覺得有點過激了，他應該要知道自己出局了，但可能專注在想要得到那分，所以太拚了吧。」