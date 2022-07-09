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MLB／塞爾大暴走之後... 紅襪3A放拳擊靶很幽默

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
塞爾情緒暴走後，伍斯特紅襪隊休息室走道新增一架拳擊人型靶，胸口貼著平面電視照片。 圖／取自Katie Morrison推特
塞爾情緒暴走後，伍斯特紅襪隊休息室走道新增一架拳擊人型靶，胸口貼著平面電視照片。 圖／取自Katie Morrison推特

紅襪隊投手塞爾（Chris Sale）在小聯盟復健賽情緒失控，砸壞球隊電視，他不僅照價賠償，還掏出6000美元（約台幣17.8萬元）加菜金，3A伍斯特紅襪隊幽默回應，在休息室放了一架拳擊人型靶，並貼著平面電視的圖。

塞爾在7月7日的復健賽3.2局投出5保送，退場後在休息室走道搞破壞，牆面、地板都砸得稀巴爛，一台已經壞掉的平面電視也遭殃，行為被人拍下放上網瘋傳，他坦言自己的行為「像個白癡」，是7歲孩子在鬧脾氣。

對於造成球場的損失，塞爾願意全數賠償。 法新社
對於造成球場的損失，塞爾願意全數賠償。 法新社

對於造成球場的損失，塞爾願意全數賠償，另外提供6000元給伍斯特紅襪隊，請球員、教練團及工作人員吃午餐及晚餐，另外還捐款給球隊成立的公益基金會（WooSox Foundation）

伍斯特紅襪隊也更新了一項球隊設備，隨隊記者莫里森（Katie Morrison）貼出照片，一架拳擊人型靶，胸口貼著平面電視照片，並寫著：「伍斯特紅襪隊休息室走道新增設施，預防萬一。」

紅襪 Chris Sale

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