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MiLB／林子偉3A連2戰敲安 鄭宗哲1A開轟

中央社／ 台北9日電
旅美大都會隊小聯盟3A投手林子偉維持好手感，今天3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功，連2場出賽敲安。 中央社
旅美大都會隊小聯盟3A投手林子偉維持好手感，今天3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功，連2場出賽敲安。 中央社

旅美大都會隊小聯盟3A投手林子偉維持好手感，今天3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功，連2場出賽敲安；海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲開轟，單場2安貢獻2分打點。

美國職棒小聯盟賽事紐約大都會隊3A今天與多倫多藍鳥隊3A交手，大都會隊台灣野手林子偉先發打9棒、守游擊。

林子偉3局敲出三壘方向安打、盜上二壘，但隊友沒能延續攻勢，沒有替球隊跑回分數，5局選到保送上壘，7局敲出一壘方向滾地球出局，9局再敲出左外野方向飛球出局。

林子偉今天單場3打數敲出1支安打，選到1次保送，本季小聯盟3A出賽跑出3盜，賽後打擊率1成82；球隊終場以1比6吞敗。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與底特律老虎隊1A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守游擊，鄭宗哲1局首打席就開轟，陽春砲幫助球隊取得1比0領先，為個人本季第4轟。

鄭宗哲2局敲出游擊方向高飛球出局，4局敲出一壘方向滾地球出局，5局敲出滾地球、靠著野手選擇上壘，也幫助球隊再添分數，7局選到保送上壘，8局敲出右外野方向安打。

鄭宗哲今天總計5打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點、有2得分，賽後打擊率2成54。

海盜隊今天先發投手為陳柏毓，陳柏毓總計用74球投3.1局，被敲出4支安打，投出6次三振、4次保送，失掉5分責失分，球隊終場以15比9拿下勝利，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率5.31。

鄭宗哲 小聯盟

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