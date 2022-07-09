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MLB／賽前才對好友賣萌 大谷翔平9局賞他一支陽春砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷本季第19轟出爐。 美聯社
大谷本季第19轟出爐。 美聯社

賽前在好友泰特（Dillon Tate）面前賣萌，第9局無情轟炸陽春砲，這就是大谷翔平今天的所作所為。

天使隊今天在客場面對金鶯隊，帶著4：2的領先進入9局下失守，伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）在兩出局後被連敲4安打、狂失3分，最終在曼西尼（Trey Mancini）的再見安打後，天使以4：5輸掉比賽。

擔任第3棒、指定打擊的大谷5打數敲出3安打，第3局、第7局各有1支一壘打，第9局則是面對泰特，瞄準第1球、84.3哩的變速球出棒，打成中外野方向的陽春砲，本季第19轟出爐。

大谷對同經紀公司的好友金鶯隊泰特(右)打招呼，伸出雙手、露出可愛笑容。 截圖自推特
大谷對同經紀公司的好友金鶯隊泰特(右)打招呼，伸出雙手、露出可愛笑容。 截圖自推特

加上這一轟在內，泰特生涯共挨13轟、出自12人之手，大谷就是兩度從他手中開轟的那個人，而兩人為同樣出自CAA Sports經紀公司的好友檔，今年先前就被捕捉到大谷賽前一路追到牛棚抓住泰特的球衣，就為了與他聊天的逗趣畫面，今天賽前的打招呼也很萌，大谷對他伸出雙手、露出可愛笑容。

大谷對好友無情開轟，但棒球之神的劇本就是這麼奇妙，拜金鶯的9局下奇蹟逆轉之賜，泰特反倒成為勝利投手。

今天大聯盟公布明星賽先發野手名單，大谷與楚奧特（Ｍike Trout）攜手入選，而兩人今天都開砲慶賀，楚奧特第3局敲出三分砲，這是兩人生涯第19度、本季第5次同場開轟。

天使 金鶯

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