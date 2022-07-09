MLB／有賈吉與史坦頓仍不夠 外媒爆洋基想搶海盜雷諾斯

洋基明星賽前就已奪下傲視全聯盟60勝，擁有「法官」賈吉（Aaron Judge）跟「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）與瑞佐(Anthony Rizzo)三名至少20轟的重砲仍不夠，打算持續補強外野戰力，並且已看上海盜明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）。

據外媒報導，洋基目前對於海盜外野手雷諾斯展現出濃厚的興趣，不過競爭者還有馬林魚、費城人、教士、水手等隊。而除了關注這名海盜明星外野手，報導中指出洋基同時也在考慮小熊隊的哈普（Ian Happ）與皇家的班寧坦迪（Andrew Benintendi），不過《紐約郵報》的海曼（Jon Heyman）表示，以上三人最終仍有可能哪都沒去。

雷諾斯去年打出生涯年也入選明星賽，雖然今年開季慢熱，但近期已回復水準，今天賽前打了80場敲出15轟，打擊三圍為.257/.337/.463，攻擊指數正好0.800，還是聯盟平均以上的外野手。

除了洋基蠢蠢欲動外，最後報導中也指出國聯豪盟道奇也有交易目標，由於工具人泰勒（Chris Taylor）因左腳骨折勢必得脫離戰線一段時間，他們對於馬林魚一壘手古柏（Garrett Cooper）表達出極高的興趣，但仍傾向找工具人頂替。

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