聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／2「傳奇」入選明星賽 普荷斯也願嘗試全壘打大賽
普荷斯（Albert Pujols）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）靠著「傳奇條款」，入選今年大聯盟明星賽，今年球季後預計退休的普荷斯是否有意參加全壘打大賽，他回答：「如果他們問我，我會試試看。」
在新版勞資協議中，為了表揚傳奇球星，設立一項條款，允許大聯盟主席挑選傳奇球星加入到明星賽陣容，待退老將若無法借助球迷力量進入明星賽，也還有機會在明星賽接受致敬。
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣布，這項「傳奇條款」的前兩位適用者，「普荷斯、卡布雷拉是他們世代中成就不凡的球員，過去20年也代表著多明尼加、委內瑞拉兩國的棒球成就，值得獲得這項特殊的禮遇。」
42歲的普荷斯表示，39歲的卡布雷拉就像自己的小老弟一樣，「他是我尊敬的人物，我們常聊天，能夠在明星賽看到他很高興。」
普荷斯生涯683轟排名史上第5，生涯2168分打點則排第3，對今年全壘打大賽的想法，普荷斯說：「還有很多好手值得這個榮譽，如果他們問我，我會試試看，不知道能不能表現好，但我會試。」
這是普荷斯生涯第11次入選明星賽，卡布雷拉則是第12次，他很期待參加，「這對我來說意義重大，每場明星賽感覺都不一樣，是難得可以跟大家交流的機會，一定會很有趣。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言