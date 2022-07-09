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MLB／披光芒9號球衣展開新旅程 張育成首日坐10局板凳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成前進光芒隊後，今天正式展開旅程，穿上光芒9號球衣。 路透社
張育成前進光芒隊後，今天正式展開旅程，穿上光芒9號球衣。 路透社

張育成前進光芒隊後，今天正式展開旅程，穿上光芒9號球衣，隨隊客場出戰紅人，兩軍打到延長10局，光芒因再見投手犯規以1：2輸球，張育成全場未上。

張育成今年兩度遭指定讓渡（DFA），都成功找到下家延續大聯盟生涯，這回光芒成為他今年所效力的第3支球隊，今天已被登錄、穿上9號球衣準備出賽。

張育成未被排進先發名單，全場也沒等到出賽機會，兩隊以1：1打進延長賽，光芒10局上一、三壘有人局面，先在本壘攻防戰出現第一個出局數，法蘭柯（Wander Franco）接著打向游擊平飛進手套形成雙殺；光芒10局下由威斯勒（Matt Wisler）登板，一出局後壞球連發，一、三壘有人時又發生致命的投手犯規。

張育成憑藉內野多守位的優勢，兩次進入DFA名單，都能獲得內野有急缺的球隊出手，但能在新球隊待多久關鍵還是打擊，他本季至今22場出賽累積52打數敲出7安打，打擊率只有1成35，若打擊表現無法提升，對球隊將成可有可無的工具人，勢必在需要調整名單時再次被割捨。

光芒 張育成 大聯盟

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