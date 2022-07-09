MLB／大谷翔平逆襲搶下美聯DH 預約明星賽要越來越好玩

大聯盟今天公布明星賽票選先發野手名單，天使隊雙星攜手入選，大谷翔平在美聯指定打擊後來居上，擊敗太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），楚奧特（Mike Trout）則搶下外野1席，大谷連兩年進入明星賽，他表示，「去年已經很有趣了，但我期待今年會好玩！」

去年大谷破天荒先在票選搶下DH位置，接著在選手投票決定的先發投手也搶下1席，寫下投手大谷、打者翔平同時入選，也是「大谷條款」的開端，今年有望延續。

大谷原在DH票選落後艾瓦瑞茲，但最後階段「超車」，逆轉搶下先發位置，大谷也謝票，「感謝球迷投票讓我入選明星賽，這也會讓我有更大的動力要打出更棒的比賽。」打者翔平入選了，至於投手大谷能否跟進，要等台灣時間周一凌晨2點半公布完整名單揭曉。

楚奧特將是第10度參與、第9度在明星賽先發，也是他暌違兩年再戰，今年不同的是他的兩歲兒子貝克漢將首度前進這場夏日棒球盛宴。楚奧特透露，他前幾年曾帶姪女參加過全壘打大賽，今年將帶兒子出席，「第一次帶我兒子去明星賽，這對我會特別的回憶。」

天使雙星一起入選明星賽，代理教頭尼文（Phil Nevin）肯定兩人的入選資格，「這對他們兩人都是莫大的榮耀，是對他們身為選手、身為隊友的肯定，對我來說，我也會帶著稍稍不同的視角來看明星賽，欣賞我的選手比賽，但也希望可以再多1、2個球員入選。」

至於全壘打大賽，楚奧特已明確婉拒，大谷則是尚未做出最後決定。