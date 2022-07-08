MLB／今日戰績表 道奇岡索林就是輸不了開季11連勝

藍鳥前天和運動家交手推出日籍投手菊池雄星先發，但他僅在2.1局就投出5次保送、失掉4分，藍鳥終場以3比5不敵運動家，菊池也吞下本季個人第5敗。稍早藍鳥宣布，菊池雄星因脖子拉傷被放進15天傷兵名單。

2022-07-08 15:20