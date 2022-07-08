MLB／今日戰績表 道奇岡索林就是輸不了開季11連勝
MLB今日戰績表
皇家 2:5 太空人
海盜 4:2 紅人
國民 3:5 費城人
天使 1:4 金鶯
洋基 6:5 紅襪
馬林魚 0:10 大都會
海盜 1:5 紅人(雙重戰)
紅雀 3:2(11局) 勇士
老虎 2:1 白襪
巨人 1:2(10局) 教士
洛磯 4:3 響尾蛇
藍鳥 3:8 水手
小熊 3:5 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:40 光芒 vs. 紅人
07:05 天使 vs. 金鶯
07:10 洋基 vs. 紅襪(緯來體育台)
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:20 國民 vs. 勇士
08:05 雙城 vs. 遊騎兵
08:10 老虎 vs. 白襪
08:10 守護者 vs. 皇家
08:10 海盜 vs. 釀酒人
08:15 費城人 vs. 紅雀
09:40 太空人 vs. 運動家
09:40 巨人 vs. 教士(華視)
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇
10:10 藍鳥 vs. 水手
10:10 小熊 vs. 道奇(愛爾達體育1台)
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