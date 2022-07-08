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MLB／今日戰績表 道奇岡索林就是輸不了開季11連勝

聯合新聞網／ 整理
道奇岡索林又是7菊好投，開季沒輸過拿下第11勝、防禦率僅1.62，獨居國家聯盟雙冠王。 路透社
道奇岡索林又是7菊好投，開季沒輸過拿下第11勝、防禦率僅1.62，獨居國家聯盟雙冠王。 路透社

MLB今日戰績表

皇家 2:5 太空人

海盜 4:2 紅人

國民 3:5 費城人

天使 1:4 金鶯

洋基 6:5 紅襪

馬林魚 0:10 大都會

海盜 1:5 紅人(雙重戰)

紅雀 3:2(11局) 勇士

老虎 2:1 白襪

巨人 1:2(10局) 教士

洛磯 4:3 響尾

藍鳥 3:8 水手

小熊 3:5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 光芒 vs. 紅人

07:05 天使 vs. 金鶯

07:10 洋基 vs. 紅襪(緯來體育台)

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:20 國民 vs. 勇士

08:05 雙城 vs. 遊騎兵

08:10 老虎 vs. 白襪

08:10 守護者 vs. 皇家

08:10 海盜 vs. 釀酒人

08:15 費城人 vs. 紅雀

09:40 太空人 vs. 運動家

09:40 巨人 vs. 教士(華視)

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

10:10 藍鳥 vs. 水手

10:10 小熊 vs. 道奇(愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育

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