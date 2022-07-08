MLB／失5分全栽在狄佛斯手裡 柯爾無奈：請大家給我建議

今「基襪大戰」洋基派出強投柯爾（Gerrit Cole），他主投6局共失5分，不料這5分全敗在同一人身上，就是紅襪明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers），他個人單場灌進5分打點外加雙響炮，但紅襪最終仍以1分之差不敵洋基。

柯爾今天先發6局飆7K、被敲5安、失5分，雖收下本季第8勝，但失掉的5分全都是由紅襪狄佛斯貢獻，他在第3局和第5局分別擊出2分全壘打和3分砲。紅襪此役剛好僅得5分，全隊也只擊出5支安打，而狄佛斯個人就包辦所有分數和其中兩支安打。

狄佛斯可以說是柯爾殺手，他生涯和柯爾交手23次，一共敲出6支全壘打、進帳15分打點、打擊率0.304。對於狄佛斯總是有辦法對付自己，柯爾也無奈表示，「歡迎大家給我一些建議，這真的很奇怪，我也不知道為什麼，他每次都能掌握到我的球。」

狄佛斯則認為，雖然今天個人表現不錯，但因為球隊輸球所以也不值得高興，至於為什麼這麼會打柯爾，他表示「沒什麼特別的，把他當作一個普通投手就好，把球路看好，投進好球帶就積極揮棒。」