MLB／前9個出局數全是K 史泰德成勇士隊史第一人

勇士在與紅雀4連戰的最終戰雖不敵對手，但今先發登板的史泰德（Spencer Strider）不但繳出6局12K無失分的高效率演出，還在開賽前3局飆出9K，成為勇士隊史第1位完成該創舉的投手。

史泰德此役投6局僅被擊出2支安打、送出2次保送、無失分，最驚人的是他飆出生涯新高12次三振，其中9次剛好落在開賽前9個出局數，成為繼去年7月11日馬林魚先發投手羅培茲（Pablo Lopez）所創下的開局9連K後，首位完成相同壯舉的球員，碰巧的是，當時連被三振9次的苦主剛好就是勇士。

事實上，根據統計，史泰德在前三局飆出的18個快速球中，讓對手揮空了11次，另外投出的7顆滑球對方也有5次揮空，可見史泰德的投球成功封鎖紅雀的打線。

現年23歲的史泰德，今年才是生涯首個完整球季，目前已經是自1900年以來，勇士隊史首位連續兩場繳出10K的新秀球員，他前役對戰紅人，主投6局飆出11K，僅被擊出1支安打、失掉1分，他也是1900年後首位連2場先發皆投出至少11次三振和被敲2支安打以下的年輕新秀。

賽後史泰德也表示滿意自己的表現，「今天的演出證明我有能力站在場上，我其實不需要用力過猛，我要做的就是相信我自己，這應該是我在場上專注的事。」勇士教頭史尼克（Brian Snitker）也讚揚史泰德「他幫球隊開了一個好頭，這是很棒的勝利，他今天的表現太精彩了。」