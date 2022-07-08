MLB／投65局出現41次保送 菊池雄星因脖子拉傷進傷兵名單

藍鳥前天和運動家交手推出日籍投手菊池雄星先發，但他僅在2.1局就投出5次保送、失掉4分，藍鳥終場以3比5不敵運動家，菊池也吞下本季個人第5敗。稍早藍鳥宣布，菊池雄星因脖子拉傷被放進15天傷兵名單。

31歲的菊池雄星今年季前和藍鳥簽下3年3600萬美元的合約，但表現不如預期，上個月5場先發都沒有投滿5局，還一共挨了9轟，上星期好不容易迎來久違的勝投，並達成大聯盟生涯400K，成為日籍投手史上第15人，不料最後一次先發登板又出狀況。

菊池雄星本季先發16場共拿下3勝5敗、防禦率高達5.12，他在投出的65局中，出現多達41次保送，明顯球速出了問題，每局被上壘率1.57也是赴美後最高的一季，被打擊率則為0.249。

藍鳥今宣布，菊池雄星因脖子拉傷，將會進入15天傷兵名單，並從3A拉上右投手卡斯提歐（Max Castillo）頂替先發。