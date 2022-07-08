MLB／收下領先聯盟第11勝 韋蘭德稱「付出有了回報」

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）今對上皇家登板，主投6局飆8K、被敲7安打、2四壞，失2分含1分責失，終場收下領先聯盟的11勝，並助太空人擊敗皇家，繼續坐穩美聯第二。

太空人進行和皇家四連戰的最終戰，前役雖落敗讓8連勝遭終止，今靠著王牌投手韋蘭德6局失2分的優質表現，以及艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）第五局敲出本季第26轟，一棒將比數超前，最終太空人在該系列賽取得3比1的優勢。

韋蘭德生涯237勝有24勝來自皇家，是他對戰過拿下最多勝的一隊，此役過後，目前11勝不但是聯盟勝投王，防禦率降至2.00在聯盟排名第四，對手打擊率.190和每局被上壘率0.97在美聯皆名列第二。

現年39歲的韋蘭德在缺賽將近兩年的時間後，他認為今年能再次找回過去身手對他意義重大，「當然，這意義非凡，我也講過很多次了，從手術以後我就一直努力練球，很高興看到付出有了回報，也希望這種好狀態能持續下去。」

「我必須在一些重要的時刻拿出好表現，並相信在我身後守備的隊友。沒有和隊友的相互溝通比賽就不會完美，今天就是做好自己該做的，並信任隊友的比賽之一。」