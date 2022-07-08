快訊

直播／國內首批Novavax今開放接種 指揮中心下午2時記者會

影／聽演講還一起拍手！槍手「從安倍背後靠近」畫面曝

MiLB／林子偉回3A首安是長打 鄧愷威2A先發挨轟

中央社／ 台北8日電
旅美大都會隊野手林子偉回到小聯盟3A出賽。今天長打出爐，3打數敲出1支二壘打。 統一獅隊臉書粉絲團
旅美大都會隊野手林子偉回到小聯盟3A出賽。今天長打出爐，3打數敲出1支二壘打。 統一獅隊臉書粉絲團

旅美大都會隊野手林子偉回到小聯盟3A出賽。今天長打出爐，3打數敲出1支二壘打，另有1次保送；巨人隊2A投手鄧愷威今天先發出賽，投6.2局挨2轟、無關勝敗。

旅美紐約大都會隊野手林子偉6月開始到小聯盟1A打復健賽，昨天回到小聯盟3A出賽，首戰3打數沒有敲出安打，吞下2次三振，今天與多倫多藍鳥隊3A交手，林子偉先發打8棒、守游擊。

林子偉3局選到四壞保送，5局敲出左外野方向二壘打，靠著失誤跑上三壘，再靠著高飛犧牲打幫助球隊跑回分數。

林子偉7局敲出游擊方向滾地球出局，9局再敲出左外野方向飛球出局；林子偉今天總計3打數敲出1支安打，選到1次四壞保送、有1得分，回到3A首支安打就是長打，賽後打擊率1成71，球隊終場以3比2拿下勝利。

舊金山巨人隊小聯盟2A台灣投手鄧愷威今天先發出賽，與費城費城人交手，2局被敲陽春砲，3局1人出局後再被敲出陽春砲，接著被敲出三壘安打、安打，再掉1分。

鄧愷威4局過後回穩，4局讓打者3上3下，5局保送首名打者，1人出局後讓打者敲出雙殺、化解危機，6局也是先投出保送、觸身球保送，1人出局後讓打者敲出雙殺、力守不失分，7局2人出局、壘上有人時退場休息。

鄧愷威在球隊1比3落後時退場，隊友7局打回2分，讓鄧愷威敗投解套，但牛棚沒能穩守，巨人隊終場以3比5吞敗，鄧愷威總計用98球投6.2局，被敲出6支安打，包括2發全壘打，投出5次三振，失掉3分責失分，無關勝敗，賽後防禦率4.73。

林子偉 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／大谷二刀流捕魚 捕手史塔西：他是超級投手和打者

中職／象魔力失控加守備幫倒忙 猿隊趁亂打下江山屠象

MLB／又靠他止敗！投手大谷7局失1分 打者翔平敲超前安

MiLB／林子偉開轟2打點 劉致榮先發1.1局挨3轟吞敗

相關新聞

MLB／髒髒的不喜歡 大谷翔平清紅土太可愛萌翻球迷

大谷翔平可愛無極限，今天在天使以1：4輸給金鶯隊之戰，再度出現讓球迷心臟爆擊的可愛畫面，首局因牽制急撲回一壘，面對球衣內...

MLB／唐納森滿貫砲轟下洋基第60勝 柯爾丟5分還是勝投

唐納森（Josh Donaldson）一發滿貫砲為洋基隊打下本季第60勝，在今晚以6：5擊敗紅襪隊，希克斯（Aaron ...

MLB／大聯盟本季最速 紅雀火球男希克斯飆103.8哩

紅雀隊同時擁有兩位103哩等級火球男，25歲投手希克斯（Jordan Hicks）今天打破隊友紀錄，投出103.8哩（約...

MLB／塞爾大暴走後自承像白痴 賠償紅襪3A一台新電視

年薪3000萬美元的紅襪隊投手塞爾（Chris Sale），昨天在復健賽3.2局投出5保送，賽後被鏡頭捕捉到在休息室走道...

MLB／收下領先聯盟第11勝 韋蘭德稱「付出有了回報」

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）今對上皇家登板，主投6局飆8K、被敲7安打、2四壞，失2分含1分責失，終場收下領先聯盟的11勝，並助太空人擊敗皇家，繼續坐穩美聯第二。 太空人進行

MLB／大聯盟該停止了！大都會投手不想再做快篩

大都會投手巴塞特（Chris Bassitt）自主做了快篩測試，結果陽性，讓他跳過一次先發，今天終於回到球隊，他直呼：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。