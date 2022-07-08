MLB／髒髒的不喜歡 大谷翔平清紅土太可愛萌翻球迷

大谷翔平可愛無極限，今天在天使以1：4輸給金鶯隊之戰，再度出現讓球迷心臟爆擊的可愛畫面，首局因牽制急撲回一壘，面對球衣內外的紅土一臉愁容，還向裁判要求暫停將紅土抖出來。

大谷今天擔任第3棒、指定打擊，首打席是連續4個壞球的保送上壘，兩出局後瓦許（Jered Walsh）的打席，投手萊爾斯（Jordan Lyles）出奇不意牽制一壘，大谷趕緊撲回壘包。

撲壘回來後，大谷看看自己的雙手和球衣，低頭拍打著球衣上的紅土，隨後轉身向一壘審要求暫停，噘著嘴將跑進球衣裡的紅土抖出來，在日本球迷之間掀起熱議，除了直呼「可愛」外，還有人喊「大谷變土谷了」、「拜託給我紅土！」

大谷此役3打數沒有安打，天使只在第7局靠鈴木清的高飛犧牲打得到1分，金鶯投手萊爾斯以6局失1分好投摘下本季第5勝。