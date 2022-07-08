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MLB／唐納森滿貫砲轟下洋基第60勝 柯爾丟5分還是勝投
唐納森（Josh Donaldson）一發滿貫砲為洋基隊打下本季第60勝，在今晚以6：5擊敗紅襪隊，希克斯（Aaron Hicks）連兩場開轟，洋基這兩天已經轟出3發滿貫砲。
唐納森在3局上的滿貫砲打破0：0僵局，隨後希克斯也補上一發陽春砲，取得5：0領先，5局上崔維諾（Jose Trevino）的二壘安打也貢獻1分打點。
紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）差點隻手翻轉戰局，單場雙響砲，貢獻了5分打點，3局敲出2分砲後，5局又敲出3分砲，只不過後繼無力。
狄佛斯兩轟都是對洋基隊先發投手柯爾（Gerrit Cole）敲出，他今天投6局被敲5支安打，失5分，另有3次四壞保送、7次三振，但在火力支援下還是拿下本季第8勝（2敗）。
希克斯昨天才敲出過滿貫砲，在16：0大勝海盜隊中敲出另一發滿貫砲的「法官」賈吉（Aaron Judge），今天則因小腿緊繃未出賽。
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