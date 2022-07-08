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MLB／大聯盟本季最速 紅雀火球男希克斯飆103.8哩

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
25歲投手希克斯（Jordan Hicks）今天打破隊友紀錄，投出103.8哩（約167公里）球速，是大聯盟本季速度最快的一球。 美聯社
25歲投手希克斯（Jordan Hicks）今天打破隊友紀錄，投出103.8哩（約167公里）球速，是大聯盟本季速度最快的一球。 美聯社

紅雀隊同時擁有兩位103哩等級火球男，25歲投手希克斯（Jordan Hicks）今天打破隊友紀錄，投出103.8哩（約167公里）球速，是大聯盟本季速度最快的一球。

紅雀後援投手海斯利（Ryan Helsley）5月2日才在對響尾蛇隊比賽中，投出103.4哩（約166公里）球速，當時是大聯盟最快紀錄，但他也知道很快就會被希克斯超越。

今天希克斯在對上勇士隊強打歐蘇納（Marcell Ozuna）時，投出103.8哩火球，刷新紀錄外，更誇張的是還帶有17吋的位移，歐蘇納把這球打成界外，接著一顆102.8哩的2縫線讓歐蘇納揮棒落空三振。

希克斯在2018年登上大聯盟時，同年5月投出105哩球速，逼近洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）的105.1哩紀錄，但隔年就進行TJ韌帶置換手術，2020年賽季缺席，去年也因右肘發炎進入傷兵名單。

今年希克斯又在5月遇到右前臂受傷，缺陣1個多月後在7月初歸隊，復出首戰就火力全開，面對費城人隊投了28球，有18球都超過100哩，今天在對費城人隊之戰第5局登板，投完2局無失分，有3次三振，34球有27球超過100哩。

希克 大聯盟 球速

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