快訊

安倍晉三遭槍擊 資深刑警：霰彈槍+近距離 就是要他死

台灣之星大斷訊！全台都傳災情 官方緊急回應了

槍擊安倍疑犯名曝光「山上徹也」 警以殺人未遂罪嫌逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／近32打數慘吞18K 賈羅擔心恐遭洋基交易

聯合新聞網／ 綜合報導
賈羅昨役前的13場比賽，32打數僅敲1安、慘吞18K。 美聯社
賈羅昨役前的13場比賽，32打數僅敲1安、慘吞18K。 美聯社

洋基昨戰海盜時狂揮22支安打，全場甚至出現6支全壘打，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）滿貫砲外，先前32打數僅1安的賈羅（Joey Gallo）也終於開轟，他賽前坦言，若再沒有表現，被擺上交易檯面也是遲早的事。

昨役以前賈羅13場中的32打數，僅敲1安、還慘吞18K、沒有任何長打演出，他賽前也表示，「我意識到會被交易的可能性，我在這聯盟待了很長一段時間，我知道如果沒有好表現，事情變得很快。但對我來說，我沒有辦法想像我自己在別隊的樣子，我們團隊有很棒的化學效應，我們擁有全聯盟最佳戰績，我想留在這裡。」

「你並不想讓大家認為，『這傢伙爛透了，是時候放棄他了吧。』我想幫助球隊獲勝，但我今年無論在打、跑、守都做得不好，我真的不想成為球隊的拖油瓶。」

賈羅雖然昨日開轟，但本季出賽67場比賽，198個打席中僅有10轟、19個打點、打擊率.167、苦吞91K，事實上，賈羅上季從遊騎兵被交易至洋基後，打擊表現就已黯然失色，出賽58場、188打席僅13轟、22個打點、打擊率.160。

儘管如此，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）仍表示球隊目前尚未有交易打算，球團和隊友都會支持賈羅。主帥布恩（Aaron Boone）也認為，賈羅是一個很有天賦的球員，不會因為他的近況不佳就改變這個事實，「目前對他來說很艱難，他掙扎的表現給他很大的壓力，但他的天賦貨真價實，這不會消失的，他的球技和敬業的態度，讓我們相信他的手感隨時都會回來。」

相關新聞

MLB／髒髒的不喜歡 大谷翔平清紅土太可愛萌翻球迷

大谷翔平可愛無極限，今天在天使以1：4輸給金鶯隊之戰，再度出現讓球迷心臟爆擊的可愛畫面，首局因牽制急撲回一壘，面對球衣內...

MLB／唐納森滿貫砲轟下洋基第60勝 柯爾丟5分還是勝投

唐納森（Josh Donaldson）一發滿貫砲為洋基隊打下本季第60勝，在今晚以6：5擊敗紅襪隊，希克斯（Aaron ...

MLB／大聯盟本季最速 紅雀火球男希克斯飆103.8哩

紅雀隊同時擁有兩位103哩等級火球男，25歲投手希克斯（Jordan Hicks）今天打破隊友紀錄，投出103.8哩（約...

MLB／塞爾大暴走後自承像白痴 賠償紅襪3A一台新電視

年薪3000萬美元的紅襪隊投手塞爾（Chris Sale），昨天在復健賽3.2局投出5保送，賽後被鏡頭捕捉到在休息室走道...

MLB／大聯盟該停止了！大都會投手不想再做快篩

大都會投手巴塞特（Chris Bassitt）自主做了快篩測試，結果陽性，讓他跳過一次先發，今天終於回到球隊，他直呼：「...

MLB／近32打數慘吞18K 賈羅擔心恐遭洋基交易

洋基昨戰海盜時狂揮22支安打，全場甚至出現6支全壘打，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）滿貫砲外，先前32打數僅1安的賈羅（Joey Gallo）也終於開轟，他賽前坦言，若再沒有表現，被擺上交

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。