MLB／近32打數慘吞18K 賈羅擔心恐遭洋基交易

洋基昨戰海盜時狂揮22支安打，全場甚至出現6支全壘打，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）滿貫砲外，先前32打數僅1安的賈羅（Joey Gallo）也終於開轟，他賽前坦言，若再沒有表現，被擺上交易檯面也是遲早的事。

昨役以前賈羅13場中的32打數，僅敲1安、還慘吞18K、沒有任何長打演出，他賽前也表示，「我意識到會被交易的可能性，我在這聯盟待了很長一段時間，我知道如果沒有好表現，事情變得很快。但對我來說，我沒有辦法想像我自己在別隊的樣子，我們團隊有很棒的化學效應，我們擁有全聯盟最佳戰績，我想留在這裡。」

「你並不想讓大家認為，『這傢伙爛透了，是時候放棄他了吧。』我想幫助球隊獲勝，但我今年無論在打、跑、守都做得不好，我真的不想成為球隊的拖油瓶。」

賈羅雖然昨日開轟，但本季出賽67場比賽，198個打席中僅有10轟、19個打點、打擊率.167、苦吞91K，事實上，賈羅上季從遊騎兵被交易至洋基後，打擊表現就已黯然失色，出賽58場、188打席僅13轟、22個打點、打擊率.160。

儘管如此，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）仍表示球隊目前尚未有交易打算，球團和隊友都會支持賈羅。主帥布恩（Aaron Boone）也認為，賈羅是一個很有天賦的球員，不會因為他的近況不佳就改變這個事實，「目前對他來說很艱難，他掙扎的表現給他很大的壓力，但他的天賦貨真價實，這不會消失的，他的球技和敬業的態度，讓我們相信他的手感隨時都會回來。」