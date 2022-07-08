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MLB／塞爾大暴走後自承像白痴 賠償紅襪3A一台新電視

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞爾在復健賽3.2局投出5保送後氣瘋了，賽後被鏡頭捕捉到在休息室走道搞破壞，把牆面、地板都砸得稀巴爛。 美聯社
塞爾在復健賽3.2局投出5保送後氣瘋了，賽後被鏡頭捕捉到在休息室走道搞破壞，把牆面、地板都砸得稀巴爛。 美聯社

年薪3000萬美元的紅襪隊投手塞爾（Chris Sale），昨天在復健賽3.2局投出5保送，賽後被鏡頭捕捉到在休息室走道搞破壞，把牆面、地板都砸得稀巴爛，今天他坦言自己當下像7歲的孩子在鬧脾氣，他將全額賠償球隊損失，但也對錄下畫面的人頗有微詞。

塞爾因右側肋骨壓力性骨折，本季尚未於大聯盟出賽，他已於6月開始復健賽，昨天在3A的登板造成話題，但並非因為場上表現，而是退場後的失控，影片在網路上瘋傳，他也於今天對此出面說明。

「老實說，我表現得像是個白癡，就像7歲的孩子在鬧脾氣。」塞爾表示，這絕對不是自己希望看到的狀況，「但既然發生了，只能趕快走出來。」

他也提到，前幾年就被提醒過，不要在板凳席上發洩情緒，因為可能被鏡頭捕捉下來，要發洩就躲到走道裡，「所以我以為那是安全的、夠隱蔽的地方，你不會覺得那裡有攝影機，那並非開放區域，但結果還是這樣。」

至於為何失控？塞爾解釋，自己對這場復健賽期待很深，自覺已經做好了準備，「我預期表現出以往的身手，但結果不如預期，我的情緒就這樣爆發了。」

他表示，自己將會負擔這場大暴走所造成的休息室損害，「所以，伍斯特（Worcester，紅襪3A所在城市）得到了1台新電視。」據當地媒體報導指出，塞爾並非第一位對電視出氣的球員，那台位於走道上的電視，其實原本就是壞掉的。

對於塞爾的下一戰，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）語帶玄機，「他會在下周二（台灣時間周三）投球，會在某個地方投球，但有很大的機率是在我們（大聯盟）這裡投球。」

紅襪 大聯盟

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