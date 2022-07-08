MLB／大聯盟該停止了！大都會投手不想再做快篩

大都會投手巴塞特（Chris Bassitt）自主做了快篩測試，結果陽性，讓他跳過一次先發，今天終於回到球隊，他直呼：「我之後不會再做了。」更認為大聯盟該停止快篩測試。

考量到家中小孩，巴塞特因感覺到身體有些沈重，因此自己做了快篩，「為了安全，我會去做，我做了測試，結果是陽性，要選擇告訴球隊保護隊友，或是不說而讓隊友處於危險，但我沒有症狀，隔天起來就完全好了。」

結果巴塞特被放進新冠肺炎傷兵名單，只因快篩持續陽性，7月1日必須跳過先發，到今天才能與球隊會合，備戰明天先發對馬林魚隊的比賽。

「停止快篩吧。」巴塞特認為大聯盟還在做快篩實在太荒唐，「不要將新冠肺炎看得比其他事情還嚴重，像我就沒有不適、沒有症狀，還是要休息一周，真搞不懂。」

大聯盟目前規定，快篩陽性者要持續篩檢，直到陰性才可出關，巴塞特說：「我想我根本不該回報，我不該說自己快篩陽性，而且以後應該都不會再做快篩，沒有理由去做。」

巴塞特原本效力於運動家隊，去年季後被大都會隊簽下，今年球季至今拿下6勝5敗，防禦率4.01，89.2局送出95次三振。