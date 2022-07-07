MLB／紅襪先發輪值大利多！ 塞爾明星賽前有望回歸

33歲左投塞爾（Chris Sale）於2020年接受TJ手術，今年季前又傳出肋骨傷勢，本季至今尚未出賽。如今紅襪隊迎來好消息，今天他在3A投完最後一場復健賽後，預計可在明星賽前回歸球隊。

塞爾在2020年接受韌帶置換手術（Tommy John Surgery），去年賽季僅出賽9場，主投42.2局拿下5勝1敗、防禦率3.16，不過他今年季前又因右肋骨骨折，缺陣多達80場賽事。

塞爾對於重返紅襪輪值相當有信心，他說：「我已經完全準備好了！」不過他今天在最後一場3A復健賽主投3.2局用72球，被敲3安失1分，投出5K，保送次數也同樣多達5次，賽後他十分不滿自己的表現，在休息室大爆走。