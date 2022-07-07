MLB／馬林魚教頭讚嘆大谷 不忘扯上自家王牌阿坎塔拉

馬林魚隊今天在邁阿密主場遭大谷翔平狠狠修理，面對他7局投球不但只有兩支安打、慘吞10次三振，先發投手羅傑斯（Trevor Rogers）5局上還被他揮出關鍵兩分打點安打，成為敗投主因，這位24歲左投賽後苦笑說：「大谷打擊比我好。」

馬林魚本季對天使隊最後一戰，吸引18741人進場觀戰，已是開季至今觀眾第4多的比賽，羅傑斯首局連續三振楚奧特（Mike Trout）、大谷，他說：「這兩人可能是大聯盟最頂尖打者，一直告訴自己努力做到最好，一定可以擊敗他們。」

羅傑斯投完前4局讓天使掛零，不料5局上出狀況，在滿壘時一顆失控96英里速球砸到楚奧特，遭追成1：1平手，接著97英里速球又被大谷逮到，形成中左外野方向兩分打點安打，雙方情勢逆轉，馬林魚終場2：5輸球，終止6連勝。

羅傑斯生涯43個打數3支安打，大谷生涯5年已有111轟，「二刀流」等級完全不同，羅傑斯說：「大谷很特別，讓比賽更有看頭。」

大谷投7局失1分非自責，還包辦勝利打點，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）形容，看大谷投球的感覺，就像看到自家王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara），球路很多、運用自如，都可投到想要的位置，讓人印象深刻。

阿坎塔拉本季出賽17場，目前9勝（3敗）、防禦率1.82都在國聯投手排名第2。

大谷6月30日投贏白襪隊，接著天使吞下4連敗，今天又靠他止敗，搭擋捕手史塔西（Max Stassi）表示，大谷不但是超級投手，也是超級打者。

馬丁利說：「首局先搶下1分當然很讚，但大谷愈投愈好，他就是這種等級的投手。」

大谷本季戰績升至8勝4敗，最近5連勝合計33.2局失兩分只有1分自責，防禦率低到0.27。