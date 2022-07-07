快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／馬林魚教頭讚嘆大谷 不忘扯上自家王牌阿坎塔拉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷的表現再度讓對手讚嘆。 美聯社
大谷的表現再度讓對手讚嘆。 美聯社

馬林魚隊今天在邁阿密主場遭大谷翔平狠狠修理，面對他7局投球不但只有兩支安打、慘吞10次三振，先發投手羅傑斯（Trevor Rogers）5局上還被他揮出關鍵兩分打點安打，成為敗投主因，這位24歲左投賽後苦笑說：「大谷打擊比我好。」

馬林魚本季對天使隊最後一戰，吸引18741人進場觀戰，已是開季至今觀眾第4多的比賽，羅傑斯首局連續三振楚奧特（Mike Trout）、大谷，他說：「這兩人可能是大聯盟最頂尖打者，一直告訴自己努力做到最好，一定可以擊敗他們。」

羅傑斯投完前4局讓天使掛零，不料5局上出狀況，在滿壘時一顆失控96英里速球砸到楚奧特，遭追成1：1平手，接著97英里速球又被大谷逮到，形成中左外野方向兩分打點安打，雙方情勢逆轉，馬林魚終場2：5輸球，終止6連勝。

羅傑斯生涯43個打數3支安打，大谷生涯5年已有111轟，「二刀流」等級完全不同，羅傑斯說：「大谷很特別，讓比賽更有看頭。」

大谷投7局失1分非自責，還包辦勝利打點，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）形容，看大谷投球的感覺，就像看到自家王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara），球路很多、運用自如，都可投到想要的位置，讓人印象深刻。

阿坎塔拉本季出賽17場，目前9勝（3敗）、防禦率1.82都在國聯投手排名第2。

大谷6月30日投贏白襪隊，接著天使吞下4連敗，今天又靠他止敗，搭擋捕手史塔西（Max Stassi）表示，大谷不但是超級投手，也是超級打者。

馬丁利說：「首局先搶下1分當然很讚，但大谷愈投愈好，他就是這種等級的投手。」

大谷本季戰績升至8勝4敗，最近5連勝合計33.2局失兩分只有1分自責，防禦率低到0.27。

馬林魚 天使

延伸閱讀

MLB／天使投手小動作洩漏球路 楚奧特無奈表情網路瘋傳

MLB／攜手搭檔後第五次 大谷、楚奧特背靠背開轟！

MLB／不輸薛則、楚奧特！ 美媒稱大谷翔平未來年薪上看12億

MLB／操縱勝負的鱒魚 楚奧特系列賽4發致勝轟史上首見

相關新聞

MLB／馬林魚教頭讚嘆大谷 不忘扯上自家王牌阿坎塔拉

馬林魚隊今天在邁阿密主場遭大谷翔平狠狠修理，面對他7局投球不但只有兩支安打、慘吞10次三振，先發投手羅傑斯（Trevor...

MLB／賈吉轟出隊史新高 小葛瑞菲明星賽前3次30轟最神

洋基隊今天火力大放送，對決海盜隊22支安打包括6支全壘打，以16：0大勝，「法官」賈吉（Aaron Judge） 8局上...

MLB／「沙胖」曬照祝大谷生日快樂 球迷驚：瘦到認不出來

許多運動員退休後，都會面臨運動量減少，導致身材走樣、發福的窘境，前洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）則是反其道而行，退休後瘦身有成！昨天他在推特放上與「偶像」大谷翔平的合照祝他生日快樂，球迷看到沙巴西亞的身材也直呼：「瘦太多了吧，我還以為是哪一位呢。」

MLB／私人因素告假至今近一月 老虎投手E-Rod音訊全無

老虎隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）6月份因個人因素向球隊告假，不過至今已過3周仍未有消息，就連總管艾維拉（Al Avila）也無法聯絡到本人。

MLB／今日戰績表 大谷二刀流發威奪本季第8勝

MLB今日戰績表 守護者 2:8 老虎 雙城 8:9(10局) 白襪 小熊 2:1 釀酒人 藍鳥 2:1 運動家 大都會 8:3(10局) 紅人 天使 5:2 馬林魚 遊騎兵 1:2 金

MLB／賈吉第30轟打邦威滿貫砲 躍居美聯雙冠王

洋基隊作客匹茲堡，今天再戰海盜隊狂揮22支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數3安打，8局上轟出滿貫砲，本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。