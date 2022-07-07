MLB／私人因素告假至今近一月 老虎投手E-Rod音訊全無

老虎隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）6月份因個人因素向球隊告假，不過至今已過3周仍未有消息，就連總管艾維拉（Al Avila）也無法聯絡到本人。

29歲的先發投手羅德里奎茲上個月因私人因素暫時離隊，老虎也將他放入限制名單內，這段時間球團將不會支付薪水。然而羅德里奎茲已離隊將近1個月，球團卻仍未收到任何通知，艾維拉指出這並不尋常：「我們試著聯絡他，但並沒有得到回應，現在我們能做的就只有繼續等待。」

老虎隊教頭辛區（AJ Hinch）則在上周透露羅德里奎茲人在自己的住處，並表示球團非常尊重球員隱私，只希望他一切安好。艾維拉也補充，球團不會在這種時候任意解約。

羅德里奎茲在去年休賽季以5年7700萬美元（約新台幣22億9400萬元）加盟老虎，不過他表現不如預期，本季出賽8場都是先發，但只投了39局，繳出1勝3敗、防禦率4.38的成績。而且他在5月17日後就因肋骨傷勢未再出賽，老虎隊先發輪值接連倒下，本季至今已推派14名不同投手先發，加上打線疲軟，目前僅以34勝47敗排在美聯倒數第三。