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MLB／今日戰績表 大谷二刀流發威奪本季第8勝

聯合新聞網／ 整理
投手大谷先發7局僅失1分非責失，打者翔平敲出關鍵的超前2分打點安打，還演出本季第10盜，拿下本季第8勝。 美聯社
投手大谷先發7局僅失1分非責失，打者翔平敲出關鍵的超前2分打點安打，還演出本季第10盜，拿下本季第8勝。 美聯社

MLB今日戰績表

守護者 2:8 老虎

雙城 8:9(10局) 白襪

小熊 2:1 釀酒人

藍鳥 2:1 運動家

大都會 8:3(10局) 紅人

天使 5:2 馬林魚

遊騎兵 1:2 金鶯

國民 3:2 費城人

洋基 16:0 海盜(緯來體育台)

光芒 7:1 紅襪

紅雀 0:3 勇士

皇家 7:4 太空人

巨人 7:5 響尾

洛磯 1:2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 皇家 vs. 太空人

02:10 海盜 vs. 紅人

07:05 國民 vs. 費城人

07:05 天使 vs. 金鶯(緯來體育台)

07:10 洋基 vs. 紅襪(愛爾達體育1台)

07:10 馬林魚 vs. 大都會

02:10 海盜 vs. 紅人(雙重戰)

07:20 紅雀 vs. 勇士

08:10 老虎 vs. 白襪

09:40 巨人 vs. 教士

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

10:10 藍鳥 vs. 水手

10:10 小熊 vs. 道奇

球隊戰績表

體育 太空人

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