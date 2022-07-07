MLB／今日戰績表 大谷二刀流發威奪本季第8勝

許多運動員退休後，都會面臨運動量減少，導致身材走樣、發福的窘境，前洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）則是反其道而行，退休後瘦身有成！昨天他在推特放上與「偶像」大谷翔平的合照祝他生日快樂，球迷看到沙巴西亞的身材也直呼：「瘦太多了吧，我還以為是哪一位呢。」

2022-07-07 14:40