MLB／今日戰績表 大谷二刀流發威奪本季第8勝
MLB今日戰績表
守護者 2:8 老虎
雙城 8:9(10局) 白襪
小熊 2:1 釀酒人
藍鳥 2:1 運動家
大都會 8:3(10局) 紅人
天使 5:2 馬林魚
遊騎兵 1:2 金鶯
國民 3:2 費城人
洋基 16:0 海盜(緯來體育台)
光芒 7:1 紅襪
紅雀 0:3 勇士
皇家 7:4 太空人
巨人 7:5 響尾蛇
洛磯 1:2 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 皇家 vs. 太空人
02:10 海盜 vs. 紅人
07:05 國民 vs. 費城人
07:05 天使 vs. 金鶯(緯來體育台)
07:10 洋基 vs. 紅襪(愛爾達體育1台)
07:10 馬林魚 vs. 大都會
02:10 海盜 vs. 紅人(雙重戰)
07:20 紅雀 vs. 勇士
08:10 老虎 vs. 白襪
09:40 巨人 vs. 教士
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇
10:10 藍鳥 vs. 水手
10:10 小熊 vs. 道奇
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