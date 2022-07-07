快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「沙胖」曬照祝大谷生日快樂 球迷驚：瘦到認不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
沙巴西亞曬出合照祝大谷生日快樂，而他今日已成「沙瘦」。 歐新社
沙巴西亞曬出合照祝大谷生日快樂，而他今日已成「沙瘦」。 歐新社

許多運動員退休後，都會面臨運動量減少，導致身材走樣、發福的窘境，前洋基名投沙巴西亞CC Sabathia）則是反其道而行，退休後瘦身有成！昨天他在推特放上與「偶像」大谷翔平的合照祝他生日快樂，球迷看到沙巴西亞的身材也直呼：「瘦太多了吧，我還以為是哪一位呢。」

身高198公分的沙巴西亞，球員時期登錄體重約為136公斤，他曾為了減輕膝蓋負擔而減重，卻導致球速變慢。如今退休後的他瘦身有成，過往招牌的「鮪魚肚」也消失，就像變了個人似的。

球迷紛紛留言表示：「你的體態看起來很棒」、「CC瘦了好多......」、「瘦太多了吧，我還以為是哪一位呢」、「為什麼CC看起來感覺像可以走上投手丘投個8局」，也有許多球迷許願大谷加入洋基，甚至P圖大谷穿上洋基球衣的模樣：「帶他去洋基吧」、「如果洋基能得到大谷的話就能拿下今年世界大賽的冠軍」。

洋基 沙巴西亞 大谷翔平 CC Sabathia

相關新聞

MLB／又靠他止敗！投手大谷7局失1分 打者翔平敲超前安

止敗就靠大谷翔平，今天對上馬林魚隊，投手大谷先發7局僅失1分非責失，打者翔平敲出關鍵的超前2分打點安打，還演出本季第10...

MLB／賈吉第30轟打邦威滿貫砲 躍居美聯雙冠王

洋基隊作客匹茲堡，今天再戰海盜隊狂揮22支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數3安打，8局上轟出滿貫砲，本...

MLB／賈吉轟出隊史新高 小葛瑞菲明星賽前3次30轟最神

洋基隊今天火力大放送，對決海盜隊22支安打包括6支全壘打，以16：0大勝，「法官」賈吉（Aaron Judge） 8局上...

MLB／費城人史瓦伯連兩天雙響砲 穩居國聯榜首逼近賈吉

費城人隊外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）近況火熱，今天對戰老東家國民隊又轟出雙響砲，本季27轟在國聯穩居榜首...

MLB／不想待在重建球隊 柯瑞亞評小熊農場不夠深

上個休賽季的自由市場游擊手最大咖柯瑞亞（Carlos Correa）最終情定雙城，期間一度傳出小熊也有意追求他，對此他表示，小熊當時僅初步探詢，並坦率地說出自己其實不想待在重建球隊。

MLB／「沙胖」曬照祝大谷生日快樂 球迷驚：瘦到認不出來

許多運動員退休後，都會面臨運動量減少，導致身材走樣、發福的窘境，前洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）則是反其道而行，退休後瘦身有成！昨天他在推特放上與「偶像」大谷翔平的合照祝他生日快樂，球迷看到沙巴西亞的身材也直呼：「瘦太多了吧，我還以為是哪一位呢。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。