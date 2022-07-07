MLB／「沙胖」曬照祝大谷生日快樂 球迷驚：瘦到認不出來

許多運動員退休後，都會面臨運動量減少，導致身材走樣、發福的窘境，前洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）則是反其道而行，退休後瘦身有成！昨天他在推特放上與「偶像」大谷翔平的合照祝他生日快樂，球迷看到沙巴西亞的身材也直呼：「瘦太多了吧，我還以為是哪一位呢。」

身高198公分的沙巴西亞，球員時期登錄體重約為136公斤，他曾為了減輕膝蓋負擔而減重，卻導致球速變慢。如今退休後的他瘦身有成，過往招牌的「鮪魚肚」也消失，就像變了個人似的。

球迷紛紛留言表示：「你的體態看起來很棒」、「CC瘦了好多......」、「瘦太多了吧，我還以為是哪一位呢」、「為什麼CC看起來感覺像可以走上投手丘投個8局」，也有許多球迷許願大谷加入洋基，甚至P圖大谷穿上洋基球衣的模樣：「帶他去洋基吧」、「如果洋基能得到大谷的話就能拿下今年世界大賽的冠軍」。