MLB／賈吉轟出隊史新高 小葛瑞菲明星賽前3次30轟最神
洋基隊今天火力大放送，對決海盜隊22支安打包括6支全壘打，以16：0大勝，「法官」賈吉（Aaron Judge） 8局上轟出滿貫砲，本季第30轟寫下多項紀錄，成為隊史首位在明星賽前兩度達到這個數字的球員。
洋基本季打完82場比賽已有139轟，全壘打產量是大聯盟30隊最多，領先排名第2的勇士隊13轟，賈吉30轟繼續維持王者地位。
他對海盜之戰8局上砲轟富邦悍將隊前洋投邦威（Manny Banuelos），64分打點也躍上美聯打點王。
賈吉這一轟追平A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2007年、自己在2017年締造的明星賽前30轟紀錄，並列隊史第2多；馬里斯（ Roger Maris）在1961年明星賽前33轟，仍是洋基最猛，當年以61轟改寫大聯盟單季最多轟紀錄。
「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）曾在1921、28、30年前半季都出現32轟，但大聯盟明星賽1933年才開打，因此不被列入隊史紀錄。
水手隊退役名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1994、97、98年明星賽前，都達30支全壘打以上，目前仍是美聯史上次數最多，賈吉兩次暫居第2，已經相當難得，就看未來能否跟上前輩的腳步。
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