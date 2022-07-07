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MLB／不想待在重建球隊 柯瑞亞評小熊農場不夠深

聯合新聞網／ 綜合報導
本季來到雙城的柯瑞亞。 美聯社
本季來到雙城的柯瑞亞。 美聯社

上個休賽季的自由市場游擊手最大咖柯瑞亞（Carlos Correa）最終情定雙城，期間一度傳出小熊也有意追求他，對此他表示，小熊當時僅初步探詢，並坦率地說出自己其實不想待在重建球隊。

柯瑞亞開季前以3年1.05億美元（約新台幣31億元）、附帶前2年可跳脫的合約加盟雙城，近日他隨隊作客白襪，被芝加哥媒體問到簽約時的抉擇，他直言，自己不想參與球隊重建的過程。

柯瑞亞表示，休賽季時的確和小熊談過，不過只是初步探詢，小熊後來根本沒有提出報價，「感覺他們現在正在重建，而他們知道我比較希望能待在有奪冠機會的地方，這也是我為何選擇雙城的原因。」

柯瑞亞接著說明自己觀察到小熊不只戰績不佳，農場也不夠深厚的問題：「我不知道他們的農場現在看起來怎麼樣？排名應該沒有聯盟前15吧？如果他們想要有競爭力，就應該簽很多自由球員，如果不是，要繼續重建，就要像太空人、金鶯一樣（深耕農場）。」

柯瑞亞稱讚金鶯的農場系統經營得很不錯，也看好再過2、3年，金鶯隊就會成為眾人討論、關注的對象了。

柯瑞亞 雙城 小熊 金鶯

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