聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／費城人史瓦伯連兩天雙響砲 穩居國聯榜首逼近賈吉
費城人隊外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）近況火熱，今天對戰老東家國民隊又轟出雙響砲，本季27轟在國聯穩居榜首，但國民在客場頂住壓力，終場3：2獲勝。
兩隊3連戰前兩戰，史瓦柏都出現單場雙響砲，近兩天合計7打數5安打、攻下4分打點、跑回5分，全壘打數一下子從23變成27，領先國聯排名第2的大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）拉大到5支。
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）30轟仍是大聯盟打者最多，史瓦柏暫居第2，他在去年效力國民、紅襪隊合計敲出32轟，也是生涯第3次單季30轟紀錄，今年球季才打一半已有27轟，看來超越2019年效力小熊隊時期、個人單季最佳38轟紀錄問題不大。
史瓦柏效力費城人前80戰出現27轟，寫下隊史新紀錄，也是2006年阿特利（Chase Utley）之後，隊上再次出現連兩戰至少兩轟，再4轟就可追平1979年史密特（Mike Schmidt），並列隊史在明星賽前最多轟紀錄。
國民先發投手葛雷（Josiah Gray）在4、6局下被史瓦柏連續轟出陽春砲，一度以1：2落後，隊友7局上攻下兩分逆轉戰局；葛雷投6局被揮出4支安打、失兩分，奪下本季第7勝，狂飆11次三振寫下生涯單場新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言