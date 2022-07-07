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MLB／費城人史瓦伯連兩天雙響砲 穩居國聯榜首逼近賈吉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人史瓦柏對國民系列賽都出現單場雙響砲，2天夯了4轟，全壘打數快速累積到27支。 美聯社
費城人史瓦柏對國民系列賽都出現單場雙響砲，2天夯了4轟，全壘打數快速累積到27支。 美聯社

費城人隊外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）近況火熱，今天對戰老東家國民隊又轟出雙響砲，本季27轟在國聯穩居榜首，但國民在客場頂住壓力，終場3：2獲勝。

兩隊3連戰前兩戰，史瓦柏都出現單場雙響砲，近兩天合計7打數5安打、攻下4分打點、跑回5分，全壘打數一下子從23變成27，領先國聯排名第2的大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）拉大到5支。

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）30轟仍是大聯盟打者最多，史瓦柏暫居第2，他在去年效力國民、紅襪隊合計敲出32轟，也是生涯第3次單季30轟紀錄，今年球季才打一半已有27轟，看來超越2019年效力小熊隊時期、個人單季最佳38轟紀錄問題不大。

史瓦柏效力費城人前80戰出現27轟，寫下隊史新紀錄，也是2006年阿特利（Chase Utley）之後，隊上再次出現連兩戰至少兩轟，再4轟就可追平1979年史密特（Mike Schmidt），並列隊史在明星賽前最多轟紀錄。

國民先發投手葛雷（Josiah Gray）在4、6局下被史瓦柏連續轟出陽春砲，一度以1：2落後，隊友7局上攻下兩分逆轉戰局；葛雷投6局被揮出4支安打、失兩分，奪下本季第7勝，狂飆11次三振寫下生涯單場新高。

國民 費城人

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