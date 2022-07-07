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MLB／沒打好 小葛雷諾走到牛棚區Chill一下
藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊沒打好，乾脆轉向走去牛棚區，不過他不是要改拎起投手手套，只是去那邊「Chill（放鬆）」一下，後來還是乖乖回到板凳區。
藍鳥隊今天以2：1擊敗運動家隊，小葛雷諾4打數1安打不算太差，不過8局上的最後打席，他敲出游擊方向滾地球，在一壘前遭到刺殺，只見小葛雷諾跑過一壘後頭也不回，直直往右外野牛棚區走去。
在牛棚區休息的藍鳥投手靜靜看著小葛雷諾走來，他找到一個空位坐下，然後慢慢脫下打擊手套，背靠椅背、上半身躲到陰影之下，調整好舒適坐姿，看著下一棒柯克（Alejandro Kirk）打完他的打席，才起身又走回板凳區與野手會合。
主播舒爾曼（Dan Schulman）看到這一幕也開起玩笑，「如果他起來走到投手丘，開始投球，那我們就有故事好說了。」
here's the Vlad Jr. chillin' in the bullpen sequence: https://t.co/Fmtzkq5OFB pic.twitter.com/iLAALaf4NX— Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) 2022年7月6日
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