快訊

謝龍介指控黃偉哲重大貪瀆 派律師向靈骨業者索賄千萬

前一天還在開會...日本人力銀行總裁打高爾夫 疑熱昏倒地不醒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／沒打好 小葛雷諾走到牛棚區Chill一下

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊沒打好，乾脆轉向走去牛棚區休息「chill」一下。 美聯社
藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊沒打好，乾脆轉向走去牛棚區休息「chill」一下。 美聯社

藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊沒打好，乾脆轉向走去牛棚區，不過他不是要改拎起投手手套，只是去那邊「Chill（放鬆）」一下，後來還是乖乖回到板凳區。

藍鳥隊今天以2：1擊敗運動家隊，小葛雷諾4打數1安打不算太差，不過8局上的最後打席，他敲出游擊方向滾地球，在一壘前遭到刺殺，只見小葛雷諾跑過一壘後頭也不回，直直往右外野牛棚區走去。

在牛棚區休息的藍鳥投手靜靜看著小葛雷諾走來，他找到一個空位坐下，然後慢慢脫下打擊手套，背靠椅背、上半身躲到陰影之下，調整好舒適坐姿，看著下一棒柯克（Alejandro Kirk）打完他的打席，才起身又走回板凳區與野手會合。

主播舒爾曼（Dan Schulman）看到這一幕也開起玩笑，「如果他起來走到投手丘，開始投球，那我們就有故事好說了。」

小葛雷諾 牛棚 藍鳥

延伸閱讀

MLB／全壘打王賈吉提前換約？洋基大老闆說話了

MLB／今日戰績表 藍鳥菊池雄星7四死投倒自己吞第5敗

MLB／完全復活！鈴木誠也歸隊連兩場開轟

MLB／不想冒險！ 小葛雷諾連兩年婉拒全壘打大賽邀約

相關新聞

MLB／又靠他止敗！投手大谷7局失1分 打者翔平敲超前安

止敗就靠大谷翔平，今天對上馬林魚隊，投手大谷先發7局僅失1分非責失，打者翔平敲出關鍵的超前2分打點安打，還演出本季第10...

MLB／全壘打王賈吉提前換約？洋基大老闆說話了

「法官」賈吉（Aaron Judge）本季大爆發，目前29轟暫居大聯盟全壘打王，有沒有機會提前延長合約？ 洋基隊老闆史坦...

MLB／沒打好 小葛雷諾走到牛棚區Chill一下

藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊沒打好，乾脆轉向走去牛棚區，不過他不是要改拎起投手手套，...

MLB／費城人史瓦伯連兩天雙響砲 穩居國聯榜首逼近賈吉

費城人隊外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）近況火熱，今天對戰老東家國民隊又轟出雙響砲，本季27轟在國聯穩居榜首...

MLB／不想待在重建球隊 柯瑞亞評小熊農場不夠深

上個休賽季的自由市場游擊手最大咖柯瑞亞（Carlos Correa）最終情定雙城，期間一度傳出小熊也有意追求他，對此他表示，小熊當時僅初步探詢，並坦率地說出自己其實不想待在重建球隊。

MLB／賈吉砲轟邦威滿貫砲 第30轟出爐躍居美聯雙冠王

洋基隊作客匹茲堡，今天再戰海盜隊狂揮22支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數3安打，8局上轟出滿貫砲，本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。