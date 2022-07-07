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MLB／全壘打王賈吉提前換約？洋基大老闆說話了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
本季大爆發的賈吉有沒有機會提前延長合約？ 洋基隊老闆史坦布瑞納說話了。 路透社
本季大爆發的賈吉有沒有機會提前延長合約？ 洋基隊老闆史坦布瑞納說話了。 路透社

「法官」賈吉（Aaron Judge）本季大爆發，目前30轟暫居大聯盟全壘打王，有沒有機會提前延長合約？ 洋基隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner） 今天給了明確答案：「季後再說。」

大聯盟最近出現單季60轟是2001年巨人隊邦茲（Barry Bonds）73轟、小熊隊索沙（Sammy Sosa）64轟，邦茲也是史上單季最多轟打者，賈吉如果維持目前熱度，有機會挑戰這項高難度紀錄。

今年球季開打前，洋基提出7年2億1350萬美元長約，賈吉並未點頭，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）還向媒體透露並未完成的合約內容，這在圈內十分罕見；但史坦布瑞納認為，相關細節「紙包不住火」，一定會洩露出去，球團乾脆讓此事儘量透明。

洋基後來和賈吉簽下1年1900萬美元合約，雙方避免薪資仲裁，史坦布瑞納今天被問到，是否和這門重砲提前協商延長合約，畢竟他在季後將成為自由球員，史坦布瑞納說：「不管球季賽期間發生什麼事，不會更新目前合約。」

洋基是大聯盟勝率最高的球隊，按照目前速度，季末有機會打出116勝紀錄，史坦布瑞納強調，要讓賈吉好好打球，別做一些可能讓他分心的事。

史坦布瑞納重申，季前對賈吉提出的價碼，是考量各種數據做出的決定，這是很棒的合約。

賈吉 洋基 大聯盟

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