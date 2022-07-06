MLB／簽隊史最大約後3個月 洛磯「老大」布萊恩首轟終出爐

休賽季與洛磯隊簽下7年1.82億美金，成為隊史最大約的「老大」布萊恩（Kris Bryant），終於在今天對戰道奇的比賽敲出本季首轟，這一轟足足讓洛基球迷與球隊等了3個月之久。

洛磯隊本希望布萊恩能擔任起看板球星，不料開季不久就因傷缺席，直到5月下旬才順利歸隊，但沒多久背傷又再度復發二次進入傷兵名單，他也因此缺席了高達44場比賽。復出後雖然打擊率仍有近3成，但今日賽前已連續38場比賽、共164個打席都未開轟，本季他的長打率和OPS僅有0.341以及0.684，明顯受到背傷影響，兩數據為生涯最低。

不過在等了3個月後，布萊恩終於在今天對戰道奇時一甩陰霾，敲出睽違已久的全壘打，全場則是4打數2安打1打點，打擊率回升至2成93，可惜獨木難撐，道奇在孟西（Max Muncy）和貝茲（Mookie Betts）雙雙開轟，以及24歲新秀派比奧特（Ryan Pepiot）5局6K失1分的好投帶領下，還是以5：2贏球。