MLB／今日戰績表 藍鳥菊池雄星7四死投倒自己吞第5敗

近年大聯盟官方不斷對明星賽進行改變，在新版本的勞資協議中，為了表揚傳奇球星，新設立了一項條款，讓大聯盟主席能挑選傳奇球星加入到明星賽陣容，將在本季結束後退休的紅雀傳奇球星普荷斯（Albert Pujo

2022-07-06 14:37