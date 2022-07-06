快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 藍鳥菊池雄星7四死投倒自己吞第5敗

聯合新聞網／ 整理
前一場才投出優質先發，菊池雄星此戰又失準，單場7次四死球投垮自己，只撐了2.1局。 路透社
前一場才投出優質先發，菊池雄星此戰又失準，單場7次四死球投垮自己，只撐了2.1局。 路透社

MLB今日戰績表

水手 6:2 教士

天使 1:2 馬林魚

大都會 0:1 紅人

洋基 2:5 海盜

遊騎兵 9:10 金鶯

國民 0:11 費城人

守護者 4:11 老虎

光芒 8:4 紅襪

紅雀 1:7 勇士

小熊 8:3 釀酒人

皇家 7:9 太空人

雙城 8:2 白襪

巨人 2:6 響尾

藍鳥 3:5 運動家

洛磯 2:5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 守護者 vs. 老虎

02:10 雙城 vs. 白襪

02:10 小熊 vs. 釀酒人

03:37 藍鳥 vs. 運動家

06:40 大都會 vs. 紅人

06:40 天使 vs. 馬林魚(愛爾達體育1台)

07:05 遊騎兵 vs. 金鶯

07:05 國民 vs. 費城人

07:05 洋基 vs. 海盜(緯來體育台)

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:20 紅雀 vs. 勇士

08:10 皇家 vs. 太空人

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

10:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

體育 太空人

相關新聞

MLB／張育成被光芒簽下 總教練對他有兩個印象

張育成果然有吸引力，光芒隊今天在指定讓渡期滿前將他簽下，成為張育成本季效力的第3支大聯盟球隊，總教練凱許（Kevin C...

MLB／明星賽第二階段決選名單 大谷將與艾瓦瑞茲爭奪DH先發

大聯盟今天公布今年明星賽的決選名單，去年在明星賽上演二刀流的大谷翔平，今年在美聯的先發DH的票選中排名第2，將與太空人古巴重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）進行最後的爭奪戰。 大聯盟明

MLB／今日戰績表 藍鳥菊池雄星7四死投倒自己吞第5敗

MLB今日戰績表 水手 6:2 教士 天使 1:2 馬林魚 大都會 0:1 紅人 洋基 2:5 海盜 遊騎兵 9:10 金鶯 國民 0:11 費城人 守護者 4:11 老虎 光芒 8:

MLB／向傳奇致敬！大聯盟將在明星賽引進「普荷斯條款」

近年大聯盟官方不斷對明星賽進行改變，在新版本的勞資協議中，為了表揚傳奇球星，新設立了一項條款，讓大聯盟主席能挑選傳奇球星加入到明星賽陣容，將在本季結束後退休的紅雀傳奇球星普荷斯（Albert Pujo

MLB／完全復活！鈴木誠也歸隊連兩場開轟

小熊隊日籍強打鈴木誠也連兩場開轟，繼昨天跑出場內全壘打後，今天直接把球敲出全壘打牆，連續兩場開轟、雙安表現，讓日本媒體以...

MLB／薛則復出首戰6局11K無失分 自家打線也未得分

大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）傷癒復出，首戰就展現王牌身手，投了6局11K無失分，只不過打線1分未得，紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。