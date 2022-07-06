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MLB／今日戰績表 藍鳥菊池雄星7四死投倒自己吞第5敗
MLB今日戰績表
水手 6:2 教士
天使 1:2 馬林魚
大都會 0:1 紅人
洋基 2:5 海盜
遊騎兵 9:10 金鶯
國民 0:11 費城人
守護者 4:11 老虎
光芒 8:4 紅襪
紅雀 1:7 勇士
小熊 8:3 釀酒人
皇家 7:9 太空人
雙城 8:2 白襪
巨人 2:6 響尾蛇
藍鳥 3:5 運動家
洛磯 2:5 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 守護者 vs. 老虎
02:10 雙城 vs. 白襪
02:10 小熊 vs. 釀酒人
03:37 藍鳥 vs. 運動家
06:40 大都會 vs. 紅人
06:40 天使 vs. 馬林魚(愛爾達體育1台)
07:05 遊騎兵 vs. 金鶯
07:05 國民 vs. 費城人
07:05 洋基 vs. 海盜(緯來體育台)
07:10 光芒 vs. 紅襪
07:20 紅雀 vs. 勇士
08:10 皇家 vs. 太空人
09:40 巨人 vs. 響尾蛇
10:10 洛磯 vs. 道奇
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