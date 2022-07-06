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MLB／完全復活！鈴木誠也歸隊連兩場開轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊隊日籍強打鈴木誠也連兩場開轟！ 美聯社
小熊隊日籍強打鈴木誠也連兩場開轟！ 美聯社

小熊隊日籍強打鈴木誠也連兩場開轟，繼昨天跑出場內全壘打後，今天直接把球敲出全壘打牆，連續兩場開轟、雙安表現，讓日本媒體以「完全復活」形容。

小熊隊今天以8：3擊敗釀酒人隊，鈴木誠也的活躍對勝利有所貢獻，他作為先發第四棒、右外野手，前兩打席未建功，不過5局上面對2：2平手局面，鈴木誠也的左外野2分砲為球隊超前比分。

小熊隊就此領先到最後，而鈴木誠也在6局上的一壘打也再為球隊追加1分，鈴木誠也總計5打數2安打，包括1轟，貢獻3分打點，打擊率上升到2成57。

鈴木誠也在5月28日因左手無名指拉傷被放進傷兵名單，缺席超過1個月，結果回來2場都扛第四棒，打擊表現也不負所託，這兩戰總計9打數4安打，2發全壘打，4分打點。

鈴木誠也 小熊隊

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