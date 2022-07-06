快訊

日本漫畫家參選！守護「表現自由」選戰之路

不是老闆說了算！荷蘭國會通過立法 使在家工作合法化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／薛則復出首戰6局11K無失分 自家打線也未得分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）傷癒復出，首戰就展現王牌身手！ 美聯社
大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）傷癒復出，首戰就展現王牌身手！ 美聯社

大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）傷癒復出，首戰就展現王牌身手，投了6局11K無失分，只不過打線1分未得，紅人隊靠著再見高飛犧牲打以1：0擊敗大都會隊。

經歷近7周的因傷缺陣，薛則今天開賽第一個出局數就用三振抓下，接下來2到4局都各2K，5局更上演連3K，投完6局最後一個出局數也是三振抓下，總計投出11次三振，僅被敲2支安打，沒有保送，沒有失分。

這是薛則生涯第107場投出雙位數三振的比賽，排名大聯盟史上第5，而生涯三振總數來到3090次，也超越史摩茲（John Smoltz）晉升史上第18名。

薛則今天僅投79球，大都會隊保險起見未讓他續投，而自家打線也沒欠缺攻勢，雖然敲出6支安打，但沒能得分，反而是敲出4支安打的紅人隊，在9局下靠1支安打加2次保送形成滿壘，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）高飛犧牲打結束比賽。

薛則 大都會

延伸閱讀

MLB／天使連5場吞雙位數三振 壽星大谷翔平沒敲安

MLB／張育成被光芒簽下 總教練對他有兩個印象

中職／江少慶6保送控球離家 仍繳本季少見的優質先發

棒球／辜仲諒期許打造「亞洲大聯盟」 發豪語超越MLB

相關新聞

MLB／張育成被光芒簽下 總教練對他有兩個印象

張育成果然有吸引力，光芒隊今天在指定讓渡期滿前將他簽下，成為張育成本季效力的第3支大聯盟球隊，總教練凱許（Kevin C...

MLB／張育成轉戰光芒 本季效力第3隊

旅美棒球好手張育成上週遭匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），坦帕灣光芒隊今天從讓渡名單挑走他。光芒是張育成本季效力第3支大聯...

MLB／天使連5場吞雙位數三振 壽星大谷翔平沒敲安

在天使隊又被K翻的日子裡，大谷翔平依舊維持未被三振的演出，只不過也沒敲安，只有1次保送上壘，而天使全隊被阿坎塔拉（San...

MLB／薛則復出首戰6局11K無失分 自家打線也未得分

大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）傷癒復出，首戰就展現王牌身手，投了6局11K無失分，只不過打線1分未得，紅...

MLB／球季進行一半 美媒點評MVP熱門人選

大聯盟賽季已進行將近一半，美國媒體也開始討論本季年度MVP的熱門人選，美聯由賈吉（Aaron Judge）領銜，還有大谷翔平、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），國聯則有戈爾史密特（Paul Goldschmidt）、馬恰多（Manny Machado）、貝茲（Mookie Betts）。

MLB／36歲塞揚名投普萊斯合約將走完 退休與否兒子是關鍵

36歲的塞揚左投普萊斯（David Price）今年即將迎來合約年，美媒報導，普萊斯的確有意退休，但一切尚未定論，因為最終關鍵仍取決於兒子的決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。