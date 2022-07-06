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MLB／薛則復出首戰6局11K無失分 自家打線也未得分
大都會塞揚投手薛則（Max Scherzer）傷癒復出，首戰就展現王牌身手，投了6局11K無失分，只不過打線1分未得，紅人隊靠著再見高飛犧牲打以1：0擊敗大都會隊。
經歷近7周的因傷缺陣，薛則今天開賽第一個出局數就用三振抓下，接下來2到4局都各2K，5局更上演連3K，投完6局最後一個出局數也是三振抓下，總計投出11次三振，僅被敲2支安打，沒有保送，沒有失分。
這是薛則生涯第107場投出雙位數三振的比賽，排名大聯盟史上第5，而生涯三振總數來到3090次，也超越史摩茲（John Smoltz）晉升史上第18名。
薛則今天僅投79球，大都會隊保險起見未讓他續投，而自家打線也沒欠缺攻勢，雖然敲出6支安打，但沒能得分，反而是敲出4支安打的紅人隊，在9局下靠1支安打加2次保送形成滿壘，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）高飛犧牲打結束比賽。
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