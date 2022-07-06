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MLB／挑戰全壘打大賽3連霸？ 大都會阿隆索要球迷先做這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）。 美聯社
大都會重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）。 美聯社

大都會明星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）本季砲火不減，已經在全明星周全壘打大賽2連霸的他向球迷發出「挑戰」，只要能投票護送他進明星賽先發，就願意參賽挑戰3連霸！

聯盟今天宣布明星賽第二階段決選名單，大都會阿隆索以及紅雀當家一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）將爭奪先發一壘手。阿隆索為了幫自己催票，在上廣播節目時用挑戰全壘打大賽3連霸吸引球迷，「如果你們去投票讓我成為明星賽先發，我就會再次參加全壘打大賽，並會代表世界上最棒的城市出現在洛杉磯紐約是個偉大的城市，而我想成為最好的代表。」

評比這兩大一壘手，阿隆索本季至今敲出22發全壘打，OPS是出色的0.901，而他的對手高史密特雖然打出較少的19支全壘打較，但打擊率高達3成40，OPS是更高的1.042，對比阿隆索絲毫不遜色，第二階段投票期只有4天，想看阿隆索挑戰全壘打大賽3連霸的球迷得加把勁投票！

投票 北極熊 洛杉磯 紐約

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