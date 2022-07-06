MLB／天使連5場吞雙位數三振 壽星大谷翔平沒敲安

在天使隊又被K翻的日子裡，大谷翔平依舊維持未被三振的演出，只不過也沒敲安，只有1次保送上壘，而天使全隊被阿坎塔拉（Sandy Alcantara）8局10K壓制之下，以1：2輸給馬林魚隊，壽星大谷翔平眼看著球隊吞下4連敗。

美國時間今天28歲生日的大谷翔平，在對馬林魚之戰擔任先發第3棒、指定打擊，前2打數分別在1局、4局都敲出滾地球出局，7局敲出滾地球是靠野手選擇上壘，並演出本季第9次的盜壘成功，只不過天使該局還是沒得分。

馬林魚隊先發投手阿坎塔拉今天徹底壓制天使隊，以107球投完8局，僅被敲2支安打，另外送出10次三振。 美聯社

馬林魚隊先發投手阿坎塔拉今天徹底壓制天使隊，以107球投完8局，僅被敲2支安打，另外送出10次三振，沒有四壞保送，沒有失分，天使隊先發打線除了大谷外，只有瓦德（Taylor Ward）同樣未被三振。

直到9局上阿坎塔拉退場後天使隊才有攻勢，大谷翔平在1出局一、二壘有人時選到保送，形成滿壘，下一棒瓦德敲出高飛犧牲打，但也是天使隊在這局僅得的唯一一分，沒能演出逆轉秀。

天使隊4連敗期間，合計僅得5分，失分則是23分，而且目前已經連續5場打線都吞下雙位數三振，大谷翔平明天要登板先發，期待以二刀流之姿中止球隊連敗，也延續自己目前的4連勝。