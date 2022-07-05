MLB／36歲塞揚名投普萊斯合約將走完 退休與否兒子是關鍵
36歲的塞揚左投普萊斯（David Price）今年即將迎來合約年，美媒報導，普萊斯的確有意退休，但一切尚未定論，因為最終關鍵仍取決於兒子的決定。
下個月將滿37歲的普萊斯生涯從光芒發跡，2012年賽季，他以20勝5敗、防禦率2.56的成績一舉奪下塞揚獎，短暫效力老虎後來到紅襪，並隨隊於2017年拿下世界大賽冠軍。
然而，到了生涯後期他因簽了大約後成績不佳而背負罵名，近兩季來到道奇並轉型為牛棚投手，今年球季結束後他的7年2.17億美元（約新台幣64億6500萬元）合約即將走完，他也向《橘郡紀事報》透露自己對於退休的看法。
普萊斯表示，自己的確考慮在今年季後退休，不過目前尚未定案，原因來自一個愛孩子父親的心聲：「我的小孩熱愛棒球，這是我唯一想要繼續打球的原因。」
普萊斯說，等到球季結束後，他會問兒子想要爸爸繼續打球、還是多多待在家，藉此決定是否延續生涯。普萊斯還透露兒子的「三心二意」：「開季前我問過他，他說希望我待在家，現在問他，他又說希望我繼續打球。」
普萊斯本季至今出賽19場，都是從牛棚出發，吃下19.2局，送出24K、4次保送，防禦率3.20。
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