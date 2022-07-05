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MLB／卡諾3A敲雙響砲獲球團關注 美媒稱有交易價值

聯合新聞網／ 綜合報導
卡諾被教士釋出後改簽下小聯盟合約。 路透社
卡諾被教士釋出後改簽下小聯盟合約。 路透社

目前效力於教士隊3A的39歲老將卡諾（Robinson Cano）昨天繳出單場5支4，附帶雙響砲，美國媒體透露，卡諾的表現已引起了不少球隊注意，有可能成為交易案的籌碼。

本季才好不容易從禁賽回歸的卡諾5月份遭大都會釋出，之後轉戰教士，上個月再度被釋出後又以小聯盟合約重返教士，近期都在3A出賽，他在美國時間2日因雨延至3日續打的比賽繳出5支4，其中包含雙響砲、貢獻6分打點，而這也是他來到教士隊體系後首度開轟。

卡諾本季在大聯盟僅出賽24場，打擊率.149、1轟，OPS只有.371，WAR（勝場貢獻值）更是-1.1，他的下一步怎麼走、大聯盟生涯會如何畫下句點，也持續受到美媒關注。

來到教士隊3A後，卡諾出賽18場、打擊率.333，《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，卡諾的表現吸引了一些球隊的關注，其他隊有可能抱著姑且一試的想法，給他最低薪資讓他上到大聯盟；《MLB Trade Rumor》則指出，對教士而言，卡諾應該無法換回太有價值的球員，所以有可能讓他成為其他球星交易案中的籌碼之一。

美國 薪資 卡諾 教士

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