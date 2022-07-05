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MLB／巴克斯頓策動史上首度8傳5三殺守備 雙城延長賽擒白襪

中央社／ 芝加哥4日綜合外電報導
雙城巴克斯頓上演史上首次８傳５三殺守備。 美聯社
雙城巴克斯頓上演史上首次８傳５三殺守備。 美聯社

MLB雙城今天在延長賽第10局後，以6比3擊敗地主白襪，還在7局時上演一次MLB史上首見、由中外野手傳給三壘手所完成的「8傳5」三殺守備。

一名槍手在芝加哥高地公園（Highland Park）舉行的國慶遊行時行凶，造成6人死亡、30多人受傷 。美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪主場迎戰明尼蘇達雙城一役，全場在賽前為槍案罹難者默哀，賽後也取消原訂施放國慶日煙火的活動。

地主白襪今天在2局下半就有分數進帳，他們靠著阿布瑞烏（Jose Abreu） 的陽春彈先馳得點，雙城雖在5上靠巴克斯頓（Byron Buxton）的兩分砲一舉將比分超前，但白襪7下靠蒙卡達（Yoan Moncada）帶有打點的安打扳平戰局。

雙方以2比2僵持到9局結束，也讓比賽進到延長賽。雙城10局上半靠兩支安打和1支高飛犧牲打搶下4分，白襪只靠波拉克（A.J. Pollock）10下的安打追回1分，最終雙城以3分之多勝出。

這場比賽的7局下半，白襪本有機會再追加分數，但卻因為雙城演出MLB史上首次「8傳5」的三殺守備而未能繼續。

當時白襪無人出局，一、二壘有人，波拉克擊出中右外野方向的深遠飛球，壘上跑者判斷這球會形成安打，於是都拔腿狂奔，但雙城中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）硬是將球接進手套，並隨即將球回傳。雙城三壘手厄謝拉（Gio Urshela）接到回傳球後，先是在二、三壘間觸殺蒙卡達，接著順勢踩下二壘的壘包，讓來不及回二壘的代跑英格爾（Adam　Engel）遭到刺殺。

這個三殺守備，讓白襪攻勢瞬間化為泡影，而這也是MLB史上首次出現的「8傳5」三殺守備。

雙城 白襪 MLB

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