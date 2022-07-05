快訊

台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

MLB／水手大物連2月獲最佳新秀 今再創史上最快15轟、20盜

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊新秀大物羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天寫下大聯盟史上最快達成生涯15轟、20盜紀錄。 美聯社
水手隊新秀大物羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天寫下大聯盟史上最快達成生涯15轟、20盜紀錄。 美聯社

擺脫開季低潮，水手隊超級新秀外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）接連在5、6月獲選美聯最佳新秀，今天面對教士的比賽更打出超大號全壘打，超越前人的紀錄，成為大聯盟史上最速達成生涯「15轟、20盜」的選手。

4月份時，羅德里奎茲的打擊三圍僅.205/.284/.260，不過近2個月似乎已逐漸適應大聯盟的強度，自美國時間5月1日以來的60場比賽，羅德里奎茲已打出14轟、打擊率.300、OPS.910。他也成為自鈴木一朗後，水手隊近年首位連2個月獲得單月最佳新秀的球員。

今天羅德里奎茲更刷新一項大聯盟歷史紀錄，他面對教士敲出幫助球隊擴大領先的超大號2分砲，這支全壘打是他本季第15轟，再加上他先前已跑出20次盜壘成功，他只花81場就完成生涯15轟、20盜，超越巴克斯（Ellis Burks）（82場）、邦茲（Barry Bonds）（90場）等人的紀錄，成為大聯盟史上最快達成此壯舉的球員。

此外，大聯盟記者莎拉（Sarah Langs）也在推特提到，羅德里奎茲是首位在「新秀賽季」就於81場內就完成15轟、20盜的球員，若不算菜鳥年，要完成此壯舉也十分困難，過去完成這項紀錄的球員僅有亞古納（Ronald Acuña Jr）、楚奧特（Mike Trout）和瓊斯（Andruw Jones）、塞迪諾（Cesar Cedeño）。

羅德里奎茲目前的全壘打數、盜壘次數分別高居美聯新秀第一，而安打數、OPS和wRC+（標準化加權得分創造）也同樣位居榜首，若他能繼續保持這樣火熱的狀況，將有望挑戰一生只有一次機會的新人王獎座。

選美 新人 鈴木 美國

相關新聞

MLB／卡諾3A敲雙響砲獲球團關注 美媒稱有交易價值

目前效力於教士隊3A的39歲老將卡諾（Robinson Cano）昨天繳出單場5支4，附帶雙響砲，美國媒體透露，卡諾的表現已引起了不少球隊注意，有可能成為交易案的籌碼。

MLB／巴克斯頓策動史上首度8傳5三殺守備 雙城延長賽擒白襪

MLB雙城今天在延長賽第10局後，以6比3擊敗地主白襪，還在7局時上演一次MLB史上首見、由中外野手傳給三壘手所完成的「...

MLB／水手大物連2月獲最佳新秀 今再創史上最快15轟、20盜

擺脫開季低潮，水手隊超級新秀外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）接連在5、6月獲選美聯最佳新秀，今天面對教士的比賽更打出超大號全壘打，超越前人的紀錄，成為大聯盟史上最速達成生涯「15轟、20盜」的選手。

MLB／艾瓦瑞茲持續火熱 再見轟氣走皇家率太空人7連勝

美聯西區龍頭太空人今天一開賽沒多久就以0：5落後中區墊底皇家，不過太空人一步步蠶食鯨吞，慢慢要回分數，並在9下靠著艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的再見轟以7：6氣走皇家，近期拉出7連勝高潮。

MLB／今日戰績表 艾瓦瑞茲再見全壘打助太空人勝皇家拉出7連勝

MLB今日戰績表 馬林魚 3：2(10局) 國民 遊騎兵 6：7(10局) 金鶯 守護者 1：4 老虎 守護者 3：5 老虎(雙重戰) 光芒 0：4 紅襪 小熊 2：5 釀酒人 皇家 6

MLB／「4K」高畫質後敲再見轟 釀酒人捕手成史上第5人

前4打席吞下4K，釀酒人隊捕手卡拉提尼（Victor Caratini）的第5個打席劇本反轉變英雄，今天在10局下敲出再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。