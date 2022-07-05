MLB／水手大物連2月獲最佳新秀 今再創史上最快15轟、20盜

擺脫開季低潮，水手隊超級新秀外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）接連在5、6月獲選美聯最佳新秀，今天面對教士的比賽更打出超大號全壘打，超越前人的紀錄，成為大聯盟史上最速達成生涯「15轟、20盜」的選手。

4月份時，羅德里奎茲的打擊三圍僅.205/.284/.260，不過近2個月似乎已逐漸適應大聯盟的強度，自美國時間5月1日以來的60場比賽，羅德里奎茲已打出14轟、打擊率.300、OPS.910。他也成為自鈴木一朗後，水手隊近年首位連2個月獲得單月最佳新秀的球員。

今天羅德里奎茲更刷新一項大聯盟歷史紀錄，他面對教士敲出幫助球隊擴大領先的超大號2分砲，這支全壘打是他本季第15轟，再加上他先前已跑出20次盜壘成功，他只花81場就完成生涯15轟、20盜，超越巴克斯（Ellis Burks）（82場）、邦茲（Barry Bonds）（90場）等人的紀錄，成為大聯盟史上最快達成此壯舉的球員。

此外，大聯盟記者莎拉（Sarah Langs）也在推特提到，羅德里奎茲是首位在「新秀賽季」就於81場內就完成15轟、20盜的球員，若不算菜鳥年，要完成此壯舉也十分困難，過去完成這項紀錄的球員僅有亞古納（Ronald Acuña Jr）、楚奧特（Mike Trout）和瓊斯（Andruw Jones）、塞迪諾（Cesar Cedeño）。

羅德里奎茲目前的全壘打數、盜壘次數分別高居美聯新秀第一，而安打數、OPS和wRC+（標準化加權得分創造）也同樣位居榜首，若他能繼續保持這樣火熱的狀況，將有望挑戰一生只有一次機會的新人王獎座。