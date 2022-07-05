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MLB／艾瓦瑞茲持續火熱 再見轟氣走皇家率太空人7連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
艾瓦瑞茲開轟，幫助太空人逆轉擊敗皇家。 美聯社
艾瓦瑞茲開轟，幫助太空人逆轉擊敗皇家。 美聯社

美聯西區龍頭太空人今天一開賽沒多久就以0：5落後中區墊底皇家，不過太空人一步步蠶食鯨吞，慢慢要回分數，並在9下靠著剛拿到6月打擊MVP的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出再見轟、以7：6氣走皇家，近期拉出7連勝高潮。

皇家隊開賽就展開一輪猛攻，靠著安打串聯與梅連德斯（MJ Melendez）的陽春砲，3局打完就取得5：0領先，太空人則在4、5、7局各追回一分。皇家隊先發投手赫斯理（Jonathan Heasley）則是6局好投，僅被敲3安失2分（1分責失） 。

8局上，梅連德斯打出本場比賽第二轟，幫助皇家將比分拉回6：3，下個半局，太空人隊打線逐漸甦醒，先是靠著連續3個保送無人出局攻占滿壘，塔克（Kyle Tucker）和古利爾（Yuli Gurriel）接連敲安，將比分追平。9下兩出局後，艾瓦瑞茲打出本季第24轟，幫助太空人終場以7：6氣走皇家，收下近期7連勝。

「整場比賽，在休息區的每個人都沒有放棄。」賽後艾瓦瑞茲說，談到再見全壘打，他表示：「我只是嘗試集中注意力，我看到球投進好球帶了，就覺得能進行攻擊。」

太空人近18戰只輸3場，其中5場對上全聯盟龍頭洋基，也取得3勝2敗優勢，持續以.658的勝率稱霸美聯西區，排在全聯盟第二。接下來他們將繼續在主場與皇家進行3連戰。

太空人 皇家

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