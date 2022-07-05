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MLB／「4K」高畫質後敲再見轟 釀酒人捕手成史上第5人
前4打席吞下4K，釀酒人隊捕手卡拉提尼（Victor Caratini）的第5個打席劇本反轉變英雄，今天在10局下敲出再見三分砲，幫助釀酒人以5：2擊敗小熊隊。
自現代棒球（1900年）以來，卡拉提尼是大聯盟史上第5位在前4打席都被三振最終卻敲出再見轟的球員，前一人為2015年諾里斯（ Derek Norris）。
「所以說，棒球真的是很難的運動。」卡拉提尼此役擔任先發一壘手出賽、8局接替蹲捕，他表示打擊是高失敗率的項目，「你知道自己很可能會失敗，但還是必須要在下個打席保持自信，知道即便失敗了，你還是會有下一個打席，你必須繼續戰鬥、幫助球隊贏球。」
此役擔任釀酒人先發捕手的塞佛里諾（Pedro Severino ）早已預言這一切的發生，「因為當你經歷艱難的一天時，通常會有大事即將發生。」
此戰共出現3發全壘打，3轟都很有話題，小熊新秀維拉茲奎茲（Nelson Velázquez）第3局敲出生涯首轟，日籍強打鈴木誠也則在9局跑出場內全壘打，加上卡拉提尼10局下的再見三分砲，這是大聯盟史上第一場同場出現3人各自締造生涯首轟、場內轟、再見轟的比賽。
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