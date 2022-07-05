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MLB／鈴木誠也歸隊首戰就跑場內轟 小熊總仔：好興奮！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小熊隊日籍強打鈴木誠也因傷缺陣超過1個月，一歸隊就用一發9局的追平場內陽春砲證明健康。 美聯社
小熊隊日籍強打鈴木誠也因傷缺陣超過1個月，一歸隊就用一發9局的追平場內陽春砲證明健康。 美聯社

小熊隊日籍強打鈴木誠也因傷缺陣超過1個月，一歸隊就用一發9局的追平場內陽春砲證明健康，總教練羅斯（David Ross）看了也直呼興奮，「一回來就跑了一支全壘打，真的令人印象深刻。」小熊逼進延長賽，仍在10局以2：5不敵釀酒人隊。

鈴木誠也在5月28日因左手無名指拉傷被放進傷兵名單，今天歸隊就扛第4棒、右外野手，4打數敲出2安打，先是第7局的一壘打，第9局面對釀酒人守護神海德（Josh Hader），一棒掃向中左外野全壘打牆，強勁的反彈後又一路滾到中右外野，給了鈴木誠也一口氣繞完4個壘包的機會，成為他的本季第5轟。

此戰的特別之處還不僅於此，小熊新秀維拉茲奎茲（Nelson Velázquez）第3局敲出生涯首轟，釀酒人卡拉提尼（Victor Caratini）10局下敲出再見三分砲，這是大聯盟史上第一場同場出現3人各自締造生涯首轟、場內轟、再見轟的比賽。

鈴木誠也的回歸秀就「跑」出一支全壘打，羅斯也直呼好興奮，他說：「很開心他回來了，那是一次很棒的揮棒，我必須稱讚防護員與他的團隊，協助他能以這樣的狀態歸隊。」

鈴木誠也 小熊隊

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