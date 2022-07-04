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MiLB／林子偉開轟2打點 劉致榮先發1.1局挨3轟吞敗

中央社／ 台北4日電
效力紅襪隊高階1A的劉致榮先發投1.1局挨3轟，吞下本季第8敗。 圖／悍創運動經紀
效力紅襪隊高階1A的劉致榮先發投1.1局挨3轟，吞下本季第8敗。 圖／悍創運動經紀

旅美大都會隊野手林子偉持續在小聯盟1A打復健賽，睽違1個半月開轟、單場1安2打點，球隊終場以8比2拿勝；紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發投1.1局挨3轟，吞下本季第8敗。

美國職棒紐約大都會隊台灣野手林子偉在小聯盟1A打復健賽，今天與邁阿密馬林魚隊交手，林子偉先發打2棒、守游擊，林子偉1局壘上有人時敲出雙殺打，2局滿壘時選到四壞保送、擠回1分。

林子偉4局吞下三振，6局選到四壞保送，8局敲出陽春砲，送回球隊第8分，林子偉今天總計3打數敲出1支安打，選到2次保送、吞下1次三振，貢獻2分打點，賽後打擊率2成84；大都會隊終場以8比2拿下勝利。

波士頓紅襪隊高階1A今天與亞特蘭大勇士隊隊交手，紅襪隊派出劉致榮先發，劉致榮今天開賽就有狀況，1局被敲出3支安打、失掉1分，2局被敲7支安打、包括3發全壘打，僅抓到1個出局數就退場，單局失掉6分。

劉致榮今天總計用50球投1.1局，被敲出10支安打、包括3發全壘打，投出1次三振，失掉7分責失分，球隊終場以1比14吞敗，劉致榮吞下本季第8敗，賽後防禦率7.07。

林子偉 劉致榮 小聯盟

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