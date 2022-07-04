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MLB／續留大聯盟！遭洋基DFA 邦威被交易至海盜

聯合新聞網／ 綜合報導
前富邦悍將洋投邦威遭洋基DFA後被交易到海盜。 美聯社
前富邦悍將洋投邦威遭洋基DFA後被交易到海盜。 美聯社

前富邦悍將洋投邦威（Manny Banuelos）本季重返大聯盟加盟洋基，但6月29日遭球隊放入指定讓渡（DFA）名單，根據美媒報導，邦威已被交易至海盜

邦威在2015年於勇士初登板，但一連串的傷勢打擊，讓他在2016年8月收到釋出通知，2020年季中轉戰中職加盟悍將，直到去年為了參加東京奧運而選擇提前離台。

今年春訓期間洋基公布大聯盟40人名單之外的邀請球員，邦威也名列其中，並在球季開打後成為洋基正式名單中的一員，本季4場後援登板，繳出8.1局8K、ERA 2.16的好成績，並奪下1次救援成功。

但洋基為了升上26歲的左投希爾斯（JP Sears），將邦威指定讓渡（DFA）以清出40人名單，對於這個決定，洋基教頭布恩（Aaron Boone）無奈表示，「這很困難，很明顯地這個聯盟就是一場數字遊戲，數據決定了一切，我們真的認為他有實力，只是沒有獲得太多機會。」

根據美媒報導，洋基日前已經將邦威交易至海盜。

洋基 海盜

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