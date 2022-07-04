MLB／201公分游擊手飛奔來觸殺 王寇頓感覺被龐然大物追殺

龐然大物拔山倒樹而來的感覺，釀酒人隊王寇頓（Kolten Wong）今天感受到了，第2局在本壘、三壘之間的夾殺，被海盜隊大物新人克魯茲（Oneil Cruz）「追殺」，最後憑著他驚人的翼展完成觸殺，賽後被問到是否知道當時是誰在追逐他，王寇頓無語笑答：「很難不看到他吧！」

釀酒人今天以2：0擊敗海盜之戰，這記play出現在2局上，當時釀酒人一、三壘有人，一壘上的跑者嘗試盜壘時，捕手培瑞茲（Michael Perez）假傳二壘，騙到三壘上的王寇頓啟動，實際上球仍在他的手中，王寇頓只能在三壘、本壘之間逃竄。

王寇頓4度折返方向，最後從他身後追趕而來的是游擊手克魯茲，把握他的動能切換之際，克魯茲快腿向前、伸長了手臂完成這記觸殺，速度、翼展都引起讚嘆。

王寇頓表示，「我不知道當時是誰在追我，只知道我的處境艱難，我必須改變方向、腳有點打滑。」

克魯茲身高6呎7吋（約201公分），為大聯盟史上最高游擊手，同為6呎7吋的海盜投手湯普森（Zach Thompson）賽後也被問到此事，他說：「他真的很大一隻，步伐很大、跑得超快，我當時以為他會傳球，但當你看到他夾緊手套，我那時的想法就是『喔！他要自己來！』感覺兩步之後，他就逮到他了，真的很酷！」