MLB／狄葛隆復健賽球速破百哩 5個出局數KKKKK

手握2座國聯塞揚的超級強投狄葛隆（Jacob deGrom），啟動重返賽場的第一步，今天在大都會1A展開復健賽，投1.2局、24球，5個出局數都是三振，最快球速101哩，迪葛隆對首戰成果很滿意，「感覺一切都在控制內」。

狄葛隆前一次在大聯盟出賽已是去年7月8日，他陸續因前臂緊繃、手肘不適「停機」，今年春訓時又發現右肩緊繃，經過檢查後肩頰骨有壓力反應、導致發炎，這一休又是大半季沒了。

狄葛隆今天在1A進行復健賽首戰，難得有大明星來投球，大都會小聯盟球員們很興奮，從他的賽前牛棚就圍在一旁觀看。

狄葛隆開賽後的前3球，球速依序是100、100、101哩，展現健康的手臂，他共用24球有18顆好球，面對6名打者賞出5K，唯一的上壘者是因觸身球。

久違的實戰，狄葛隆坦言有點緊張，但對於此役的投球感覺很滿意，「我感覺一切都在控制之內，重點是直球的位置和變化球，所有事情都感覺很棒，我的肩膀現在感覺是100%，但因為是骨頭，所以過程中也不能太急，我必須等到骨頭完全痊癒才能進行下一步。」

狄葛隆預計還會在1A再投1場，他在春訓傳出傷情時，球團對他的歸期就是推估在7月，當時教頭蕭瓦特（Buck Showalter）還曾打趣說，這感覺會像是在7月交易大限前補強一位強投，「能補到狄葛隆，這是很棒的補強吧！」