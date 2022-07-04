MLB／「神鱒」11支0、9K帶頭 天使3戰吞48K慘出新境界

天使隊被K出新境界，今天以2：4輸給太空人隊之戰，9局吞了20次三振，3場系列賽累積48K，打擊教練瑞德（Jeremy Reed）知道爛得無以復加，但他「煮雞湯」強調：「絕對不是因為不夠努力，選手每天都盡了全力。」

太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）投6局失2分、送出13次三振，後續接替的3任後援投手，人人都是2K起跳，合力把天使打線K得滿頭包。

大谷翔平4打數1安打、有2K，他在第3局的安打帶有1分打點，先幫天使取得2：0領先，但太空人由潘尼亞（Jeremy Pena）第4局敲出陽春砲、亞土維（Jose Altuve）第5局敲出追平安扳平，9局下潘尼亞的單場第2轟出爐，是一發向對手說再見的兩分砲。

天使前兩戰已經分別被K了16、12次，今天進一步破隊史紀錄，也是大聯盟第8度出現9局比賽內就有20K，沒有任何一戰打到延長賽的3連戰出現48K則是史上第一次；再擴大到全季，天使也以783K排名全大聯盟最慘。

主砲楚奧特（Mike Trout）被K得最狼狽，3戰合計11支0、9K，連曾與他共事過的太空人捕手馬多納度（Martín Maldonado）都覺得不尋常，「我從沒看過他被K那麼多次，我嚇到了，他的每次揮棒都讓人感覺要把球打出牆外，所以我們很幸運，或許我們在這波系列賽前找到他的弱點吧！」

瑞德坦言，「我們一直很注意這個問題，也與球員聊過，提醒他們每個人應該怎麼做，但現在確實不怎麼順利。」外界也關心他的打擊教練飯碗會不會岌岌可危，但他表示自己並不擔心。

代理教頭尼文（Phil Nevin）昨天也被問到三振過多的問題，他說：「我在意的不是三振數，而是過程，有時這些三振帶來的傷害會較大，但有時比起打出滾地球被雙殺，三振就只是1個出局數。」