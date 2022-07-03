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MLB／達比修12球就挨3轟 慘遭道奇推特揶揄：謝謝Yu！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

達比修有又一次在道奇球場留下不美好的回憶，今天開賽才投12球，已被敲出3發全壘打，最終先發6局失5分，教士隊以2：7輸給道奇隊，他也承擔本季第4敗，首局挨了3轟的慘狀還被道奇官方推特揶揄：「謝謝有，下一位（Thank Yu, next.）」。

3位從達比修手中開轟道奇球員依序是弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）以及透納（Justin Turner），幫助道奇開賽就取得3：0領先。

對分區第二的教士痛下殺手就是特別爽，弗里曼說：「現在看分區排名還太早，但對上同分區的對手，尤其是就緊追在後的球隊，你一定會想打得好。」

達比修首局被轟得狼狽，也讓不少洛城媒體拿來大作文章，洛杉磯時報記者哈里斯（Jack Harris）就提到，「達比修前一次在道奇球場第1局丟掉2分以上，已經是2017年11月的那一晚。」他指的是2017年世界大賽第7戰，達比修1.2局就被打退場。

道奇官方推特貼出達比修挨了3轟的影片，留言寫著：「Thank Yu, next.」球迷反應也很熱烈，「Yu辦到了！」「雖然多花了幾年，但達比修終於在道奇球場幫道奇贏球了」。

達比修在首局挨轟後，第2、3局持續掉分，但最終仍完成6局投球，且送出10次三振。

達比修有

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