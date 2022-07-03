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MLB／遭洋基全面碾壓 最嫩的守護者總仔嘆不同檔次
全大聯盟最會轟的洋基隊，今天再寫一項紀錄，史丹頓（Giancarlo Stanton）在晚場以6：1擊敗守護隊之戰炸裂陽春砲，敲出本季第20轟，聯手賈吉（Aaron Judge）、瑞佐（Anthony Rizzo），成為史上第8組在賽季前80戰就各有20轟的3人組，也是暌違16年再現。
洋基今天在雙重賽一日兩勝，午場以13：4大勝，晚場則以6：1收下勝利，兩戰合計敲出6轟，瑞佐、史丹頓負責晚場的煙火秀，在第4局上演連兩打席開轟，這同時也是史丹頓身披洋基條紋衫的第100轟、生涯第367轟。
瑞佐為本季第22轟，史丹頓則是第20轟，加上賈吉的29轟，洋基打了79場比賽，3門重砲都站上20轟大關，而前一組在賽季前80場就有20轟的3人組，已要追溯到2006年白襪隊，當時由戴伊（Jermaine Dye）、湯米（Jim Thome）、柯納可（Paul Konerko）聯手締造。
守護者本季平均年齡野手26.1歲、投手26.5歲，都是全大聯盟最嫩，這支年輕球隊本季面對洋基毫無抵抗力，吞下0勝5敗，總得失分比更是12比38呈現全面碾壓。
守護者教頭法蘭柯納（Terry Francona）只能對洋基的戰力折服，「他們是為了打進10月大賽而生的球隊，我們想盡辦法打出最好的表現，只是有時確實比其他球隊更難，這不影響我對這支團隊的感覺，只是我們現在與洋基確實處在不同層次。」
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